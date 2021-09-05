  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Rusya'da vaka sayısı 7 milyonu geçti
Pakistan'da patlama: Ölüler ve yaralılar var
575 bin liraya satılık ada!
Alanya'da Korkmaz sesleri
Dünya 575 bin liraya satılık ada!
Dünya

575 bin liraya satılık ada!

Yerleşim yeri barındırmayan bir İskoç adası, yaklaşık 575 bin TL'den satışa sunuldu. Satıcılar, adanın çevresindeki doğal güzelliğe işaret etti.

Yeniakit Publisher
2021-09-05 12:30:00 -
575 bin liraya satılık ada!

İskoçya'da özel bir ada, satış listesine konuldu.

Üzerinde yerleşim bulunmayan Carn Deas Adası, İskoçya Yaz Adaları'ndan biri olarak biliniyor.

575 bin TL'ye satılık ada

Yüzölçümü 89 dönüm olan adanın satış bedeli 50 bin sterlin (yaklaşık 575 bin TL) olarak belirlendi.

En uzun kısmı 485 metre, en geniş bölümü ise 270 metre olan adayı satışa çıkaran yetkililer, söz konusu yerin çevresindeki su bazlı cazibe merkezlerine vurgu yaptı.

"Bozulmamış doğal güzellik"

Açıklamada, "Carn Deas'ın harikası, bozulmamış doğal güzelliğinde yatıyor. Burada derin bir nefes alabilir ve doğanın sunduklarının tadını çıkarabilirsiniz." denildi.

Ancak otel inşa etmek isteyenlerin başka yer bakması gerektiği, adaya kurulabilecek en büyük yapının sadece "küçük bir kabin" olduğu kaydedildi. Bunun bile planlama izni gerektireceğine dikkat çekildi.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay