572 yıldır kaybolan Hayreddin Marâşî'nin yazdığı Kur'an-ı Kerîm ABD'de ortaya çıktı

Hat tarihimizi değiştirecek kadar önemli olan bir Kur'an-ı Kerim'in Amerika'da ortaya çıktığını yazan Murat Bardakçı, eserin Türk hattının kurucularından ve en büyük isimlerinden olan Şeyh Hamdullah’ın hocası Hayreddin Marâşî’ye ait olduğunu söylüyor.

Amerika'daki bir müzede ortaya çıktı

Habertürk'teki köşesinde "572 senedir kayıp ama hat tarihimizi değiştirebilecek kadar önemli olan Kur’an, Amerika’da ortaya çıktı" başlıklı yazısında bu esere değinen Bardakçı, "Hat tarihimizin beş asırdan buyana kayıp olan çok önemli bir eseri, bu hafta Amerika’nın Dallas şehrindeki bir müzede ortaya çıktı..." şeklinde duyurdu.

Çok az kişi tarafından görüldü

Mevcudiyeti asırlardan buyana bilinen ama çok az kişi tarafından görülebilen ve daha sonra tamamen ortadan kaybolduğunu hatırlatan Bardakçı, eserin ortaya çıkış öyküsünü ise uzun uzun anlatıyor.