572 yıldır kaybolan Hayreddin Marâşî'nin yazdığı Kur'an-ı Kerîm ABD'de ortaya çıktı
Türk hattının kurucularından ve en büyük isimlerinden olan Şeyh Hamdullah'ın hocası Hayreddin Marâşî'nin yazdığı Kur'an-ı Kerîm, bu hafta ABD'nin Dallas şehrindeki bir müzede ortaya çıktı. Hat tarihimizin beş asırdan buyana kayıp olan çok önemli bir eseri olduğuna dikkat çeken tarihçi yazar Murat Bardakçı, eserin hat tarihimizi değiştirecek kadar öneme sahip olduğunu belirtti.
Hat tarihimizi değiştirecek kadar önemli olan bir Kur'an-ı Kerim'in Amerika'da ortaya çıktığını yazan Murat Bardakçı, eserin Türk hattının kurucularından ve en büyük isimlerinden olan Şeyh Hamdullah’ın hocası Hayreddin Marâşî’ye ait olduğunu söylüyor.
Amerika'daki bir müzede ortaya çıktı
Habertürk'teki köşesinde "572 senedir kayıp ama hat tarihimizi değiştirebilecek kadar önemli olan Kur’an, Amerika’da ortaya çıktı" başlıklı yazısında bu esere değinen Bardakçı, "Hat tarihimizin beş asırdan buyana kayıp olan çok önemli bir eseri, bu hafta Amerika’nın Dallas şehrindeki bir müzede ortaya çıktı..." şeklinde duyurdu.
Çok az kişi tarafından görüldü
Mevcudiyeti asırlardan buyana bilinen ama çok az kişi tarafından görülebilen ve daha sonra tamamen ortadan kaybolduğunu hatırlatan Bardakçı, eserin ortaya çıkış öyküsünü ise uzun uzun anlatıyor.