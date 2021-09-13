570 gramlık bebek sevinci

Konya'da hamileyken koronaya yakalanan annenin 24. haftada dünyaya getirdiği 570 gram Ahsen Buğlem bebek, 4 ay süren tedavi sonrası sağlıklı bir şekilde ailesine kavuştu. "Yaşamaz" sandıkları bebeklerini kucağına alan aile büyük mutluluk yaşadı.

Anne Havva Adıyaman (38), hamileliğinin ilk haftalarında normal bir gebelik yaşadığını fakat Kovid-19'a yakalandığını anlattı. Doğumdan sonra 3. gün kendisinin taburcu edildiğini fakat Ahsen Buğlem'in yoğun bakımda tedaviye alındığını dile getiren Adıyaman, Buğlem'e anne sütü getirmek için 2 günde bir hastaneye gittiklerini ifade etti.

Baba Fatih Adıyaman (41) ise hastaneye başvurduklarında kendilerine eşinin "acil doğuma alınması gerektiği"nin söylendiğini anlattı. Bebeğin doğumdan sonra yoğun bakıma alındığını ifade eden baba Adıyaman, "Bu süreç çok zordu. 4 aylık tedavi sürecinin sonunda çok şükür kızımız sağlıklı bir şekilde taburcu edildi. Herkese çok teşekkür ederim." ifadelerini kullandı.

Medova Hastanesi Yenidoğan Yoğun Bakım Ünitesi Sorumlusu Prof. Dr. Rahmi Örs de erken başlamış bir doğum eylemiyle hastanın kendilerine başvurduğunu anlattı. Örs, bebeğin 24 haftalık gebelik haftasıyla uyumlu 570 gram olarak dünyaya geldiğini dile getirerek, "Gebelik haftasının çok erken olması hem de doğum kilosu nedeniyle direkt yoğun bakıma kabul ettik. Bebek 70 gün kadar solunum cihazında takip edildi. Oksijen ihtiyacı da yaklaşık 3 ay devam etti. Şu anda oksijen ihtiyacı kalmadı ve anneden besleniyor. 570 gram dünyaya gelen bebek şu an 2 bin 40 gram. Bu kadar küçük bebek olduğu için birtakım sorunlar yaşandı. Özellikle erken doğan bebeklerde gördüğümüz retinopati dediğimiz göz problemiyle karşı karşıya kaldık" diye konuştu.