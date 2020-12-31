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Yerel 57 yıllık avukat Külter Gültekin Tüfekçioğlu vefat etti
Yerel

57 yıllık avukat Külter Gültekin Tüfekçioğlu vefat etti

Ömrünü hizmete adayan 57 yıllık avukat Külter Gültekin Tüfekçioğlu, geçtiğimiz hafta 25 Aralık’ta mübarek cuma günü Hakk'a yürüdü.

Yeniakit Publisher
2020-12-31 12:01:00 -
57 yıllık avukat Külter Gültekin Tüfekçioğlu vefat etti

Kütahya’nın Simav ilçesinde 57 yıldan bu yana Avukat olarak çalışan Külter Gültekin Tüfekçioğlu 86 yaşında vefat etti.

Kütahya Barosu’nun en eski avukatlarından 92 sicil numaralı Külter Gültekin Tüfekçioğlu’nun prostat hastalığından tedavi gördüğü belirtildi. Merhum Tüfekçioğlu’nun kendisi gibi Avukat olan oğlu Salih Tüfekçioğlu, babasının severek icra ettiği Avukatlık mesleğini hayatının son günlerine kadar devam ettirdiğini söyledi.

Simav’ın asırlık hukuk çınarı Tüfekçioğlu, yakınlarının katıldığı bir cenaze töreniyle, Yeni Mahalle Kabristanı’nda toprağa verildi.

Külter Gültekin Tüfekçioğlu kimdir?

01.10.1934 de Simav'da doğdu. İlk, Orta öğrenimini Simav’da yaptı. Edirne Öğretmen Lisesini 1951 yılında bitirdi; Kars, Tuzluca’da öğretmenlik yaptı.1954 yılın İstanbul Eğitim Enstitüsünü bitirdi; Van (E.Mes.L.) Sanat Okulunda öğretmenlik yaptı. Yedek subaylığını Merzifon Astsubay Okulunda gene öğretmen olarak tamamladı. Yozgat Ortaokulu’nda öğretmenliğine başladığı, Simav Ortaokul/Lisesi’nde matematik/felsefe öğretmenliği yaparken hariçten bitirdiği Ank. Ünv. Hukuk Fakültesini 3’üncülükle 1961-62 döneminde bitirdi. Kütahya Lisesinde bir dönem öğretmenlik yaptı, avukatlık stajını tamamlayıp kaydolduğu Kütahya Barosuna kayıtlı olarak memleketinde 57 yıl avukatlık yaptı. Avukatlığına Muallimlikle birlikte devam ederken 12 Mart 1971 Muhtırası döneminde  Nisan  1971 de bombalı suikasta uğradı sağ elini mukaddesat yolunda kaybetti. Avukatlığı mesleğine devamında Simav’da İ. Hatip Lisesi ve E. Mes. Lisesinin Yaptırma Dernekleri Başkanıyken inşaatlarını bitirerek açılmasını tamamladı.

Memleketinde istihdam meydana getirmiş halka açık Şirketlerde kuruculuk, yönetim kurul üyeliği yaptı. Simav Has. Yap. Yaş. S. Hiz. Derneği başkanıydı. Sıkıntılı dönemlerde Mukaddesat mağdurları, Kur'an öğretenlerinin müdafii oldu.1980 ihtilaline giden dönemde  A.P. İlçe başkanıydı. S. Hilmi Tunahan'ın damadı Kütahya milletvekillerinden Kemal Kaçar'ın vekiliydi, hususi hatıraları vardı.

87 yaşına girmiş, mücadeleli dünya hayatını; prostat tedavisinin salgın hastalık döneminde ağırlaşmasıyla Simav Devlet Hastanesi’nde 25 Aralık 2020  cuma günü cuma vaktinde HAKKA yürüyerek tamamladı.

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