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57 yıl önce cuntacılar tarafından idam edildiler! Başkan Erdoğan'dan 'Menderes' mesajı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 27 Mayıs 1960 darbesi sonrasında idam edilen Başbakan Adnan Menderes ile arkadaşları Fatin Rüştü Zorlu ve Hasan Polatkan'ın ölüm yıl dönümünde, bir mesaj yayımladı.

16 Eylül 2018 Pazar 12:34
57 yıl önce cuntacılar tarafından idam edildiler! Başkan Erdoğan'dan 'Menderes' mesajı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 17 Eylül Adnan Menderes ile Fatin Rüştü Zorlu ve Hasan Polatkan’ın idam edilmelerinin yıl dönümü dolayısıyla bir mesaj yayımladı.

Erdoğan’ın yayımladığı mesaj şöyle:

“İdam edilişlerinin 57’nci sene-i devriyelerinde milli iradenin sembol isimleri merhum Başbakan Adnan Menderes ile Bakanlar Fatin Rüştü Zorlu ve Hasan Polatkan’ı bir kez daha rahmetle yad ediyorum. Merhum Menderes, ‘Yeter! Söz Milletindir’ diyerek başlattığı demokrasi mücadelesini, tüm hile ve baskılara rağmen, 1950 seçimlerinde zafere taşımış, iktidar olarak 27 Mayıs darbesine kadar ülkemize hizmet etmiştir. Adnan Menderes, iktidarda kaldığı 10 yıl boyunca, tevazu, beyefendi kişiliği, milli iradeye saygısı ile insanımızın gönlüne girmiştir. Bununla da kalmamış, birlikte yol yürüdüğü ekibiyle birlikte, Türkiye’yi kalkındırmış, millet ve devlet arasındaki güvensizliği gidermek için önemli adımlar atmıştır. Vefatlarının üzerinden geçen 57 yıla rağmen, merhum Adnan Menderes ve arkadaşlarının milletimiz tarafından samimi bir şekilde hayırla ve şükranla anılıyor olmasının gerisinde işte bunlar vardır. Provokasyonlarıyla 27 Mayıs darbesine zemin hazırlayanlar ile merhum Menderes ve arkadaşlarını darbe mahkemelerinde haksız ve hukuksuz bir şekilde yargılayanlar ise milletimin vicdanında mahkum olmuşlardır. 24 Haziran seçimlerinde Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi’ne geçerek tarihin en büyük yönetim reformunu gerçekleştiren Türkiye, Menderes ve arkadaşlarının canları pahasına verdiği demokrasi mücadelesinin boşa gitmediğini göstermiştir. Bu düşüncelerle milletimizin gönlünde şehitlik mertebesine ulaşan Adnan Menderes ve arkadaşlarına Allah’tan rahmet, aziz milletimize başsağlığı diliyorum.”

Haber Tarihi: 16 Eylül 2018 Pazar 12:34
  1. Adnan Menderes
  2. Fatin Rüştü Zorlu
  3. Hasan Polatkan
  4. 27 Mayıs ihtilali
  5. cuntacılar tarafından idam edildiler
  6. Cumhurbaşkanı Recep Tayip Erdoğan
  7. anma mesajı

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