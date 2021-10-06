57 ton geri dönüşüm atığına el konuldu

Ataşehir'den 626, Üsküdar'dan da 723 personelin katılımıyla 68 adreste gerçekleştirilen denetimlerde,109 yabancı uyruklu kişi sınırdışı işlemleri yapılmak üzere İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne sevk edildi.

57 ton atık elde edildiği denetimlerde 154 çekçe arabasına el konuldu. Ayrıca 16 adreste yıkım, 30 adreste tahliye gerçekleştirilirken 8 kamyonet de trafikten men edildi.

Valilikten yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Ataşehir ilçemizde ruhsatsız olarak atık toplama ve ayırma faaliyeti gösteren yerlere yönelik; Valiliğimiz, Ataşehir Kaymakamlığı, Ataşehir Belediye Başkanlığı ve İlçe Emniyet Müdürlüğünün (626) personelinin katılımıyla eşzamanlı bir denetim gerçekleştirilmiştir. Mevzuata aykırı bir şekilde ve sağlıksız koşullarda atık toplama ve ayırma faaliyeti yapılan 48 farklı yerde, arama kararına istinaden yapılan aramalarda sosyal güvenceden yoksun bir şekilde çalıştırıldıkları tespit edilen düzensiz göç kapsamındaki 78 yabancı uyruklu şahıs, sınır dışı işlemleri yapılmak üzere İl Göç İdaresi Müdürlüğü’ne teslim edilmiştir. Yapılan çalışmalarda; 90 çekçek aracı ve 13 boş çuval ile 30 tona yakın kağıt ve plastik atık elde edilmiş, 30 adreste tahliye, 15 adreste de belediye ekiplerince yıkım işlemi gerçekleştirilmiştir.

Üsküdar ilçemizde ruhsatsız atık toplama ve ayırma faaliyeti gösteren yerlere yönelik; Valiliğimiz, Üsküdar Kaymakamlığı, Üsküdar Belediye Başkanlığı ve İlçe Emniyet Müdürlüğünün 723 personelinin katılımıyla eşzamanlı bir denetim çalışması gerçekleştirilmiştir. Mevzuata aykırı şekilde ve sağlıksız koşullarda atık toplama ve ayırma faaliyeti yapılan 20 farklı yerde, arama kararına istinaden yapılan aramalarda sosyal güvenceden yoksun bir şekilde çalıştırıldıkları tespit edilen düzensiz göç kapsamındaki 31 yabancı uyruklu şahıs, sınır dışı işlemleri yapılmak üzere İl Göç İdaresi Müdürlüğü’ne teslim edilmiştir. Yapılan çalışmalarda; 64 çekçek aracı ve 82 boş çuval ile 27 tona yakın kağıt ve plastik atık elde edilmiş, 8 kamyonet trafikten men edilmiş, 16 yer mühürlenmiş, bir adreste belediye ekiplerince yıkım işlemi gerçekleştirilmiştir."