57 milyon dolarlık istihbarat anlaşması
Almanya merkezli Rheinmetall, istihbarat, gözetim, hedef toplama ve keşif ile ilgili olarak Kanada hükûmetinden 57 milyon dolarlık büyük destek sözleşmesi kazandı.26 Mart 2019 Salı 16:05
Almanya merkezli bir otomotiv parça üreticisi ve savunma şirketi olan Rheinmetall, Kanada hükûmetinin Kara Komutanlığı, Kontrol, İletişim, Bilgi İşlem, İstihbarat, Gözetim ve Keşif (C4ISR) programının desteklenmesinin bir parçası olan CAD büyük destek sözleşmesini kazandı.
Sözleşmenin önümüzdeki beş yıl içinde gerçekleşmesi ve bu süre zarfında bir görev mekanizması kullanılarak ilerlenmesi bekleniyor.
Rheinmetall Canada, ISTAR'ın hizmet içi destek hizmetlerini de (ISS) sağlayacağını söyledi. ISTAR ISS sözleşmesinin amacı, Kanada Silahlı Kuvvetlerine bir ISTAR Komuta ve Kontrol Bilgi Sistemi (C2IS) yeteneği sağlamaktır.
TM Dijital Haber Merkezi
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