57. Antalya Altın Portakal Film Festivali (2)

ANTALYA (AA) - 57. Antalya Altın Portakal Film Festivali'nde, Ulusal Uzun Metraj Film Yarışması kategorisinde en fazla ödülü "Hayaletler" filmi aldı.



Antalya Büyükşehir Belediyesinin ev sahipliğinde Kültür ve Turizm Bakanlığının katkılarıyla bu yıl 57'ncisi düzenlenen festivalin kapanış ve ödül töreni, Kovid-19 tedbirleri kapsamında Cam Piramit yanındaki "Yıldızların Altında 1" adlı açık alanda yapıldı.

Ulusal Uzun Metraj Film Yarışması Jüri Başkanı oyuncu Ercan Kesal, filmleri seçerken hiç zorlanmadıklarını, oy birliği ile karar verdiklerini söyledi. Hiçbir emeğin karşılıksız kalmayacağını ifade eden Kesal, ödül alamayanların da yine iyi filmler yapmaya devam edeceklerini kaydetti.

Festivalde bu yıl ödüller Kovid-19 salgını nedeniyle elden ele verilmedi, görevlinin kutunun içinde getirdiği ödülleri, sahipleri kendileri aldı.

Ulusal Uzun Metraj Film Yarışması kategorisinde yarışan "Hayaletler" filmi en 5 ödül ile gecede en fazla ödül alan yapım oldu.

- Ödül alan film ve oyuncular

Festivalde Dr. Avni Tolunay Jüri Özel Ödülü "Çatlak" filmi ile Fikret Reyhan ile Nizam Reyhan'a verildi.

Behlül Dal En İyi İlk Film Ödülü'nün sahibi ise "Kumbara" ile Ferit Karol oldu. İlk uzun metraj filminden böyle bir ödül almaktan mutluluk duyduğunu ifade eden Karol, diğer filmler için cesaretlendiğini söyledi.

En İyi Yönetmen ise En İyi Film Ödülü'ne layık görülen "Hayaletler"in yönetmeni Azra Deniz Okyay oldu. Okyay, değerli sanatçıların yer aldığı jüri üyesinden böyle bir ödül aldığı için çok gururlandığını belirtti.

Sektörde çok zorlanarak bugünlere geldiğini dile getiren Okyay, kadın hikayelerini topluma gösterebildiği için çok mutlu olduğunu dile getirdi.

Cahide Sonku Ödülü'ne ise "Dirlik Düzenlik" filmindeki rolleri ile Asiye Dinçsoy, Betül Esener ve Dudu Yetik layık görüldü.

En İyi Senaryo Ödülü "İnsanlar İkiye Ayrılır" filmin yazarı Tunç Şahin'e, En İyi Görüntü Yönetmeni "Gölgeler İçinde" filmi ile Hayk Kirakosyan'a, En İyi Müzik Ödülü ise aynı filmle Greg Dombrowsk'ye gitti.

En İyi Kurgu Ödülü yine "Hayaletler" filmi ile Ayris Alptekin'in oldu. Alptekin kendisine güvenen yönetmen ve ekip arkadaşlarına teşekkür etti. Jüri üyelerine de teşekkür eden Alptekin, "Bu ödülü her düştüğü halden 'Acımadı ki' diyerek kalkan annem için alıyorum. Sağlığının daha iyi olmasını diliyorum, seni seviyorum." diye konuştu.

En İyi Sanat Yönetmeni "Gölgeler İçinde" filmi ile Armen Ghazaryan seçildi.

Festivalin En İyi Yardımcı Kadın Oyuncu Ödülü'nü ise iki oyuncu paylaştı. "Hayaletler" filmindeki rolü ile Nalan Kuruçim, "İnsanlar İkiye Ayrılır" filmi ile de Nezaket Erden ödülün sahibi oldu.

Törende duygulanan Nezaket Erden ilk defa bir filmle bir festivale katıldığını söyledi. Ödülün kendisi için çok anlamlı olduğunu dile getiren Erden, "Zor bir dönemden geçmiştik ailecek. Çok iyi moral oldu bana ve babama." dedi.

En İyi Yardımcı Erkek Oyuncu ise "Hayaletler" filminde canlandırdığı karakter ile Emrah Özdemir seçildi.

Ayrıca, törende Sinema Yazarları Derneği (SİYAD) ile Film-Yön En İyi Yönetmen ödülleri de "Gölgeler İçinde" filmi ile Erdem Tepegöz'e verildi.

- Uluslararası Uzun Metraj Film Yarışması ödülleri

En İyi Film: Nereye Gidiyorsun, Aida? (Jasmila Zbanic)

En İyi Yönetmen: Massoud Bakhshi (En Uzun Gece)

En İyi Erkek Oyuncu: Ali Suliman (200 Metre), Salim Daw (Gaza Mon Amour)



En İyi Kadın Oyuncu: Natasa Stork (Belirsiz Bir Süre İçin Birlikteliğe Hazırlık)

- Ulusal Belgesel Film Yarışması ödülleri

En İyi Film: Maddenin Halleri (Deniz Tortum)



Jüri Özel Ödülü: Mimaroğlu (Serdar Kökçeoğlu)

- Ulusal Kısa Metraj Film Yarışması ödülleri

En İyi Film: Mamaville (Irmak Karasu)



Jüri Özel Ödülü: Binbir Gece Masalları (Mahsum Taşkın)

(Bitti)