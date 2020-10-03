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Aktüel 57. Altın Portakal Film Festivali katılımcıları özel uçuşla Antalya'ya uğurlandı
Aktüel

57. Altın Portakal Film Festivali katılımcıları özel uçuşla Antalya'ya uğurlandı

Yeniakit Publisher
2020-10-03 14:50:43 -
57. Altın Portakal Film Festivali katılımcıları özel uçuşla Antalya'ya uğurlandı

İSTANBUL (AA) - Bu yıl 57'ncisi düzenlenen Altın Portakal Film Festivali katılımcıları, etkinliğin resmi ulaşım sponsoru Corendon Hava Yolları'nın özel uçuşuyla Sabiha Gökçen Havalimanı'ndan Antalya'ya uğurlandı.

Aralarında yönetmen, senarist ve jüri üyelerinin de bulunduğu 120 kişilik ekip için Sabiha Gökçen Havalimanı'nda festivale özel kontuar oluşturuldu.

Fatma Girik fotoğraflı afişlerin yansıtıldığı kontuarda uçuş işlemlerini gerçekleştiren katılımcılar, uçuş saatine kadar İSG Lounge'da dinlendiler. Yolcular daha sonra 14.30'da havalanan uçakla Antalya'ya uçtular.

Corendon Hava Yolları, 2019'da da festivale özel bir uçuş gerçekleştirmiş ve uçak içerisinde "Sevemedim Kara Gözlüm" şarkısı ile flashmob gösterisi sunmuştu.

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