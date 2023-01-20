562 bin 712 belediye işçisi norm kadro bekliyor

MUHAMMET KUTLU ANKARA

Taleplerini akit aracılığıyla duyurmak isteyen bir grup işçi, gazetemize yaptıkları açıklamada, “Belediyedeki kadrolu işçiler 5393 sayılı Belediyeler Kanunun 49. Maddesinde yer alan norm kadro ve personel istihdamı üzerine çalışan 4857 sayılı iş kanununa tabidirler. 562 bin 712 belediye şirket işçisi olarak bizler de, belediyelerde çalışan kadrolu işçiler gibi norm kadro ile istihdam edilmek ve aynı haklara sahip olmak istiyoruz. Böylece biz de norm kadro ile güvenceli çalışma hakkına, 52 günlük ilave tediye hakkına, kadrolu işçiler ile eşit ücret ve eşit sosyal haklara kavuşacak, zorunlu emeklilik uygulamasına tabi olmayacağız. Ayrıca mevcut belediye yönetimlerinde seçimlerle siyasi irade değişmesi sonrasında hızla işten çıkarmalar yaşanmakta olup böylece iş kaygısının da önüne geçilecektir” ifadeleri kullandılar.

Kadro adı altında taşeron olarak çalıştırıyorlar

Belediyelere geçişi yapılan şirket işçileri adına akit’e açıklamada bulunan İlhan Ergincan ise şunları söyledi: “Üniversite mezunuyum, belediyede büro personeli olarak statüm ve basın danışmanı olduğum halde belediye şirket işçisi göründüğüm için asgari ücret almaktayım ve sosyal haklarım yok. Özel sektörden alıp, belediye bünyesinde bir şirket kurarak bizleri kadro adı altında halen taşeron olarak çalıştırmaktadırlar. Yeni gelecek başkanın veya şimdiki görev yapan başkanların iki dudağının ucundaki söz ile işimizden olabiliyoruz. Güvencemiz yok. Devletimizin bu sorunu çözerek bizlere belediyenin daimi işçileri olarak kadro vermeleri gerekmektedir.”