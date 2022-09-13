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Dünya 56 kilo uyuşturucu ele geçirildi
Dünya

56 kilo uyuşturucu ele geçirildi

Diyarbakır'da düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında 56 kilo 303 gram esrar ele geçirildi. Operasyonda gözaltına alınan 11 şüpheli tutuklandı.

Yeniakit Publisher
2022-09-13 13:08:00 -
56 kilo uyuşturucu ele geçirildi

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince 5-11 Eylül'de kentte 132 operasyon gerçekleştirildi.

Operasyonlarda, 56 kilo 303 gram toz ve kubar esrar, 2,33 gram eroin, 2,57 gram kokain, 6 kilogram metamfetamin, 1 kilo 525 gram skunk, 140 kök Hint keneviri, 24 sentetik ecza ve 56 uyuşturucu hap ele geçirildi.

Operasyonlarda, gözaltına alınan 13 şüpheliden 11'i tutuklandı, diğerleri adli kontrol hükümlerince serbest bırakıldı.

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