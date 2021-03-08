553 gündür annelere körler! CHP’li Özel’in şovuna tepki

Hasan Eğrigöz Ankara

Diyarbakır anneleri, CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel’in kendilerini ziyaretinin ardından yaptığı “Biz buraya geldiğimizde aileler tepki göstermedi. Gösterenler de aile değildi” açıklamasını eleştirdi. Çocuklarının PKK için dağa kaçırılmasından HDP’yi sorumlu tutan Diyarbakır annelerinin, 3 Eylül 2019’da başlattığı oturma eylemi 553. gününde devam ediyor...

CHP, HDP, İP ve diğerleri

Dünya Kadınlar Günü’nde kadınların yanında olduğunu söyleyen İyi Parti, CHP ve HDP, 1.5 yıldır annelerin evlat acısına sessiz. Sözde kadın hakları savunucuları da bugün bile terör örgütü PKK’nın evlatlarını çaldığı, susturmak için tehdit ettiği acılı annelere sus-pus! Konuya ilişkin Akit’e konuşan Diyarbakır anneleri, “Biz onların gerçek yüzünü biliyoruz artık. Söylediklerinde samimiyetsiz olduklarını da biliyoruz. Bugün Kadınlar Günü ama bizim yanımıza gelip destek veremiyorlar. Bize bu acıya yaşatan, evlatlarımızı çalan PKK’ya lanet edemiyorlar” dediler.

Özgür Özel riyakâr

CHP’li Özel’in göstermelik ziyaretine ilişkin konuşan annelerden Ayşgegül Biçer, şunları dile getirdi: “Beni tehdit ettiler, hedef gösterdiler ama vazgeçmedim. Özgür Özel’e soruyorum. ‘Diyarbakır İl Başkanı daha önce geldi’ diyor. HDP’ye girip sonra bizim yanımıza geldi. ‘Tepki gösterenler aile değildi’ diyor. 1.5 yıldır annelerin, babaların feryatlarını görmediniz, buraya gelip boy gösterisi yaptınız. HDP’yi, PKK’yı lanetleyip kınamanızı istiyoruz. Diyorsunuz ki ‘Evlatları için mücadele eden...’ HDP’nin kandırarak PKK’ya verdiği çocuklar için demiyorsunuz. Gelişinizi hiç samimi bulmadık. Biz diyoruz ki ‘CHP +HDP= PKK.’ Bizim üstümüzden kirli siyaset yapmasınlar.”

Bunlar eşkıya

Babalardan Celil Begdaş da Özel’in kendisine “Sen eylem yapan aile değilsin” dediğini aktararak, şunları söyledi: “Anne ve babalar hepsi evlat peşinde, kim konuştuysa evladı için konuştu. Şimdiye kadar neredeydiniz? Oturma eyleminin başladığı ilk günlerde Sezgin Tanrıkulu paylaşım yaptı ‘Evlatlarınız İstanbul’da’ dedi. Ben de ona ‘Evlatlarımızı İstanbul’da ise niye getirmediniz?’ dedim.” Anne Solmaz Öğrünç ise, “Kadınların yanında olduklarını söyleyenler, durmadan paylaşım yapanlar, 1.5 senedir bizim acımızı görmediler. Biz kadın değil miyiz? PKK olduğu için mi sessizler? Eşkıya bunlar. Yeter artık, dayanacak gücümüz yok. Baran sana sesleniyorum. Beni, babanı, kardeşlerini seviyorsan dön gel oğlum” dedi. Nazlı Sancar da, “9 yıldır yaşamadığım acı, çalmadığım kapı kalmadı. Birçok anne evladına kavuştu. Biz de kavuşacağız. Kadınlar gününde de anneler olarak buradayız. Biz kimin yanımızda, kimin karşımızda olduğunu biliyoruz” şeklinde konuştu.

Memur-Sen’den ziyaret

Bu arada; Diyarbakır annelerine ziyaretler de sürüyor. Memur-Sen Diyarbakır Kadınlar Komisyonu Başkanı Hatice Çelik ve beraberindeki heyet, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü nedeniyle evlat nöbeti tutan anneleri ziyaret ederek karanfil verdi.