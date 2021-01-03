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Spor 55 yıllık kötü rekora 1 maç kaldı!
Spor

55 yıllık kötü rekora 1 maç kaldı!

Almanya'da Hertha Berlin, sahasında Schalke 04'ü 3-0 yendi. Konuk ekip kötü rekoru kırmaya 1 maç daha yaklaştı.

Yeniakit Publisher
2021-01-03 06:54:00 - 2021-01-03 06:55:54
55 yıllık kötü rekora 1 maç kaldı!

Almanya'da Ozan Kabak ve Ahmed Kutucu'nun formasını giydiği Schalke 04, Hertha Berlin'e deplasmanda 3-0 yenilmekten kurtulamadı.

Ev sahibi ekip, Matteo Guendouzi, Jhon Cordoba ve Krzysztof Piatek'in golleriyle sahadan 3-0 galip ayrıldı. Ozan Kabak, maçta 90 dakika forma giydi; Ahmet Kutucu, 81. dakikada oyuna dahil oldu.

Hertha Berlin, bu galibiyetle puanını 16 yaptı. Son 3 maçını kaybeden Schalke 04 ise 4 puanda kaldı.

Schalke 04 üst üste 30. maçından da galibiyet alamazken; kötü rekoru kırmaya 1 maçı kaldı. Bir sonraki hafta Hoffenheim'i konuk edecek Mavi Beyazlılar, sahadan galip ayrılamaması durumunda Tasmania Berlin'e (1965-66 sezonu) ait en uzun süreli galip gelememe rekoruna ortak olacak.

 

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