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Medya 55 tilkinin kürkü olay oldu... Yusuf Güney Bülent Ersoy'a sert tepki!
Medya

55 tilkinin kürkü olay oldu... Yusuf Güney Bülent Ersoy'a sert tepki!

Sanatçı Yusuf Güney, 55 tilkinin kürkünün kullanıldığı paltoyu satın alan Bülent Ersoy'a sosyal medya hesabından tepki gösterdi.

Yeniakit Publisher
2021-03-01 13:50:00 -
55 tilkinin kürkü olay oldu... Yusuf Güney Bülent Ersoy'a sert tepki!

Şarkıcı Yusuf Güney, 55 tilkinin kürkünün kullanıldığı paltoyu satın alan Bülent Ersoy'a "Erkek oldun, kadın oldun ama insan olamadın" diyerek tepki gösterdi.

Bülent Ersoy'un 450 bin TL ödeyerek satın aldığı paltosunda, 55 tilki kürkünün kullanılması sosyal medyada kısa sürede viral oldu.

Tepkilerin odağı haline gelen Ersoy'a en sert tepkilerden biri de şarkıcı Yusuf Güney'den geldi.

"Vicdanın yok"

Sosyal medya hesabından Bülent Ersoy'un kürklü fotoğrafını paylaşan Güney, "Erkek oldun, kadın oldun, solist oldun, assolist olsun, zengin oldun, sultan oldun ama bir insan olamadın Bülent Ersoy. Para senin, zevk senin. Vicdanın yok, alıyorsun. Marifetmiş gibi paylaşmasan olmaz mı" ifadelerini kullandı.

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Yorumlar

Kavkaz

o güzelim 55 tilki bile senin çirkinliğini ve rezilliğini örtemiyor. o tilkilerin teki kadar bile etmezsin.
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arif

Allah razı olsun. Milletin hislerine tercüman oldun teşekkürler.
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