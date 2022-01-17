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Teknoloji 55 milyon dolarlık yatırım aldı! Bakan Varank'tan tebrik
Teknoloji

55 milyon dolarlık yatırım aldı! Bakan Varank'tan tebrik

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Türk oyun şirketi "Spyke Games"in, 55 milyon dolarlık tohum yatırım aldığını belirterek, "Girişimcilik ve yenilikçilik ekosistemimiz için gurur verici, tebrikler." dedi.

Yeniakit Publisher
2022-01-17 22:51:00 -
55 milyon dolarlık yatırım aldı! Bakan Varank'tan tebrik

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Türk oyun şirketi "Spyke Games"in, 55 milyon dolarlık tohum yatırım aldığını belirterek, "Girişimcilik ve yenilikçilik ekosistemimiz için gurur verici, tebrikler." ifadesini kullandı.

Varank, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, Türk oyun şirketlerinin geliştirdikleri oyunların milyarlarca insan tarafından oynandığını belirtti.

Söz konusu sektörün her geçen gün büyümeye devam ettiğini belirten Varank, "Türk oyun şirketi Spyke Games, 55 milyon dolarlık tohum yatırım aldı. Girişimcilik ve yenilikçilik ekosistemimiz için gurur verici, tebrikler." değerlendirmesinde bulundu.

Söz konusu yerli oyun geliştirme şirketi, Griffin Gaming Partners liderliğindeki tohum turda, 55 milyon dolarlık yatırım aldı. 5 genç yatırımcı tarafından İstanbul'da kurulan şirketin aldığı bu yatırım, Türkiye yatırım ekosistemindeki en büyük tohum yatırım olma özelliğine sahip.

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