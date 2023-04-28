5,5 milyar lira çiftçilerin hesaplarında! Müjdeyi Bakan Kirişçi verdi
Tam 5,5 milyar liralık tarımsal destekleme ödemesi, çiftçilerin hesabına yattı. Müjdeyi, Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişçi sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla verdi.
Bakan Kirişçi, ödemelere ilişkin yaptığı paylaşımda, “5,5 milyar TL tarımsal destekleme ödemesini bugün çiftçilerimizin hesaplarına aktarıyoruz. Böylece 2023 yılında tarımsal destekleme bütçemiz 57,6 milyar TL’ye ulaşmıştır. Bugün ödeyeceğimiz 5,5 milyar TL destekleme ödemesiyle birlikte 2023 yılı desteklemelerimizin yüzde 56’lık kısmını oluşturan 32,4 milyar TL’yi çiftçilerimizin hesaplarına aktarmış oluyoruz. Hayırlı ve bereketli olsun” diye yazdı.