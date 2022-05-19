53 ülkeden 233 genç YTB kampında bir araya geldi

YENİ AKİT / ANKARA

Kültür ve Turizm Bakanlığı Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı (YTB) her yıl yurt dışındaki Türk vatandaşlarına yönelik YTB Gençlik Kampları düzenliyor. Bu yıl gençlik kampları, 19 Mayıs haftasında yurt dışındaki Türk vatandaşlarının yanı sıra Türkiye’deki uluslararası öğrenciler ve soydaş coğrafyalardan da gençlerin katılımıyla gerçekleştirildi. Çanakkale ve İstanbul’da kız ve erkek katılımcılar için organize edilen kamp programlarında 53 ülkeden 233 genç yer aldı.

YTB Başkanı Abdullah Eren gençlik kamplarının son gününde İstanbul Marmaracık Kampı’nı ziyaret ederek gençlerle bir araya geldi. Gençlik kamplarının bu yıl farklı icra edildiğini dile getiren Eren, “Biz yurt dışında yaşayan vatandaşlarımızla, soydaş coğrafyadan gençlerle ve uluslararası öğrencilerimizle ayrı ayrı kamplar yapıyorduk. Bu yıl hep birlikteyiz. Ben sizlere baktıkça heyecan duyuyorum. Buradaki herkesin enerjisi yerinde” diye konuştu.

Konuşmasında uluslararası öğrencilere de tavsiyelerde bulunan YTB Başkanı Abdullah Eren, “Dünyanın neresine gidersek gidelim gönüllü elçilerimiz olarak görüyoruz sizi. Biz sizlerden herhangi bir maddi karşılık beklemiyoruz. Aldığınız eğitimin karşılığı olarak derslerinize iyi çalışmanızı, ortalamalarınızı yükseltmenizi, mezun olduktan sonra ülkenize faydalı olmanızı ve ülkenizle Türkiye arasındaki ilişkileri geliştirmenizi istiyoruz” dedi. Kampın final sınavları öncesine denk gelmesinin öğrenciler açısından birer fırsat olduğuna dikkati çeken Eren, “Güzel bir kamp dönemi oldu. Dinlendiniz, stres attınız. Enerji depoladınız. Bu enerjiyle inşallah finallerde de güzel bir performans sergileyeceksiniz” şeklinde konuştu.