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Gündem 53 kişi hayatını kaybetmişti! Reyhanlı bombacısı bakın hangi ülkenin ajanı çıktı
Gündem

53 kişi hayatını kaybetmişti! Reyhanlı bombacısı bakın hangi ülkenin ajanı çıktı

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, 53 kişinin hayatını kaybettiği Reyhanlı saldırsısının sorumlularından mavi kategoride yer alan Ercan Bayat'ın yakalandığını duyurdu. Terörist Bayat'ın üstünden Esed rejiminin kimliğinin çıktığı öğrenildi.

Yeniakit Publisher
2020-09-08 16:50:00 -
53 kişi hayatını kaybetmişti! Reyhanlı bombacısı bakın hangi ülkenin ajanı çıktı

İçişleri Bakanı Süleyman soylu, Ankara'da Polis Akademisi Mezuniyet Töreni'nde konuştu. Bakan Soylu, yaptığı konuşmada 2013 yılında gerçekleşen Reyhanlı saldırısına ilişkin yaşanan bir gelişmeyi duyurdu.

Ercan Bayat yakalandı

Bakan Soylu, 11 Mayıs 2013 yılında Hatay'ın Reyhanlı ilçesinde 53 kişinin hayatını kaybettiği, çok sayıda kişinin de yaralandığı bombalı saldırıyı gerçekleştiren, terörden arananlar listesinde mavi kategoride yer alan Ercan Bayat'ın yakalandığını duyurdu. Soylu, "Şimdi Hatay Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü'ne teslim ettiler" dedi.

Üzerinden Esed kimliği çıktı

Yakalanan teröristin üzerinden ise Esed rejiminin verdiği silah taşıma kimliği çıktı. Teröriste 21 Kasım 2015'te verilen kimlikte, Arapça olarak "Suriye Cumhuriyeti Ordu ve Silahlı Kuvvetler Genel Komutanlığı 217 İstihbarat Şubesi. Hizmet için verilmiştir" ifadesinin yer aldığı görüldü.

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