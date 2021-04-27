  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
  • VAV TV CANLI YAYIN
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Dünya 53 asker hayatını böyle kaybetti! Ölmeden önce son şarkı
Dünya

53 asker hayatını böyle kaybetti! Ölmeden önce son şarkı

Endonezya ordusu, batan denizaltıdaki askerlerin "Sampai Jumpa (Elveda)" isimli şarkıyı söyledikleri görüntüleri yayınladı.

Yeniakit Publisher
2021-04-27 09:50:00 -

Endonezya'da 21 Nisan'da kaybolan ve 25 Nisan'da bulunabilen denizaltıda hayatını kaybeden 53 kişilik mürettebata dair yeni bir görüntü paylaşıldı.

Yaşananlardan birkaç hafta önce çekilmiş olan videoda KRI Nanggala-402 adlı denizaltının mürettebatının bir bölümü akustik gitar eşliğinde 'Sampai Jumpa' (Elveda) adlı şarkıyı söylüyor. Şarkıda "Seni özlemeye hazır olmasam da sensiz yaşamaya da hazır değilim. Senin için en iyisini diliyorum" sözleri yer alıyor.

​AFP'ye konuşan ordu sözcüsü Djawara Whimbo, videonun mürettebatın bir önceki komutanının görevden ayrılışı nedeniyle çekildiği, yerine gelen yeni komutanın da martta komutaya geçtiğini söyledi.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

Yorumlar

43

allah rahmet eylesin allah şehitliklerini kabul eylesin amin
  • Yanıtla
Şehitin baba evine acı haber ulaştı
Gündem

Şehitin baba evine acı haber ulaştı

PKK'lıteröristlerle çıkan çatışmada Yıldırım Harekatı'nda şehit olan Piyade Sözleşmeli Er Mustafa Çalım'ın (22) Osmaniye'deki baba evini şeh..
Başkan Erdoğan alınan yeni kararları açıkladı
Gündem

Başkan Erdoğan alınan yeni kararları açıkladı

Kabine Toplantısı sonrası kameraların karşısına geçen Cumhurbaşkanı Erdoğan alınan yeni kararları açıkladı. Erdoğan, Türkiye genelinde 3 haf..
Yunan spiker: Türk devletlerinin birleşmemesi için bunu yapmalıyız
Gündem

Yunan spiker: Türk devletlerinin birleşmemesi için bunu yapmalıyız

Yunan spiker İoannis Theodoratos, "Türk devletlerinin birleşmemesi için Ermenistan desteklenmeli" dedi.

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay