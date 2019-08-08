51.Bölge ile ilgili flaş gelişme! 2 milyondan fazla kişi basacaktı

Yıllardır gizemini koruyan ve içinde uzaylıların bulunduğu iddia edilen 51. Bölge internette ilginç bir kampanyaya konu olmuştu. Ancak 2 milyon kişinin gönüllü olmasına rağmen geri adım atıldı.

Kısa sürede sosyal medyanın en çok konuşulan konularından biri haline gelen kampanya için geri adım atıldı.

Facebook üzerinden başlatılan proje Facebook tarafından geri çekildi.

Ancak gelen tepkiler üzerine Facebook, sayfanın yanlışlıkla kullanımdan kaldırıldığını açıkladı ve sayfanın yeninden yayına alındığı bilgisini paylaştı.

51. Bölge uydu fotoğrafları ile deşifre oldu

Uydu fotoğraflarıyla Dünya’nın çeşitli bölgelerini internetten inceleme imkanı veren Google’ın yeni özelliği 51. Bölge üzerindeki tartışmaları bir kez daha gündeme taşıdı.

Teknoloji devi Google'ın 'timelapse' video özelliğine gelen yeni güncelleme ile artık kullanıcılar dünyanın herhangi bir yerinin uydu görüntülerini 1984'ten günümüze görebiliyor.

Bu özellik sonrası 51. Bölge'nin 32 yıllık değişimi de gözler önüne serildi.

ABD'nin en gizli üssü olarak kabul gören, Nevada'daki çöl, ABD ordusu tarafından sıkı bir biçimde konuyor.

Plakası bulunmayan ve kimlikleri belli olmayan silahlı güvenlik görevlileri tarafından korunan üsse kimsenin yaklaşmasına izin verilmezken çevrede üsse yaklaşılması durumunda personelin ateş açma yetkisinin bulunduğu uyarı yazıların bulunuyor.

Ancak görünen o ki ufologların en çok rağbet ettiği konu olan üssün yeni görüntüleri 51. Bölge'yi yeniden gündeme taşıyacak.

Zira ne amaçla kullanıldığı hala bir gizem olan üs teknoloji devinin yayınladığı fotoğraflarda 32 yıl içinde gözle görülür bir gelişim göstermiş.

Ancak bu buzdağının görünen kısmı olabilir.

Zira pek çok ufolog üssün asıl kısmının yeraltında olduğunun altını çiziyor.

İşte Google'ın gözünden yüzlerce komplo teorisine konu olan 51. Bölgenin 1984'ten günümüze evrimi...