THY - İstanbul
Namaz Vakitleri WhatsApp: 0553 313 94 23

51 yıl hapis cezası bulunan şahıs otobüs bileti alırken enselendi

İstanbul’da ve Bursa’da adam öldürmek ve yaralamak suçlarından toplam 51 yıl 8 ay hapis cezası bulunan bir kişi Samsun’da başkasına ait kimlikle otobüs bileti alırken yakalandı.

04 Mayıs 2018 Cuma 11:43
51 yıl hapis cezası bulunan şahıs otobüs bileti alırken enselendi

Olay, Samsun’un Atakum ilçesi Cumhuriyet Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, İstanbul ve Bursa’da adam öldürmek ve yaralamak suçlarından toplam 51 yıl 8 ay hapis cezası bulunan 30 yaşındaki Selçuk T., İstanbul’dan saklanmak için geldiği Samsun’da bir otobüs firmasından başkasının adına otobüs bileti alırken yakalandı.

Samsun Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Aranan Şahıslar Bürosu ekiplerinin takibi sonucu bilet alırken yakalanan Selçuk T., bugün Samsun Adliyesine sevk edildi. Selçuk T., adli işlemlerinin ardından tutuklanarak Samsun Kapalı Cezaevine gönderildi.

Haber Tarihi: 04 Mayıs 2018 Cuma 11:43
  1. Samsun
  2. İstanbul
  3. Bursa
  4. istanbul
  5. samsun
  6. atakum

YORUM YAZ

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Mezarlıktaki gizemli kız bulundu söylentisi ortalığı karıştırdı!
    1. Mezarlıktaki gizemli kız bulundu..
    2. 3 bin 500 minik namazda buluştu
    3. YSK'dan 3 adaya ret kararı
    4. Hindistan'da korkunç felaket! Ölü..
    5. 3 bin 500 minik namazda buluştu
    6. FETÖ ele başı atletini hediye etmiş!
    7. Güney Kore ile savunmada ortak üretim
    8. Karadenizli bu yıl rekor bekliyor!
    9. 'Barışacağız' diye çağırdıkları..
    10. G.Kore ile savunmada ortak üretim kararı
    11. Bakandan çarpıcı çıkış! Bunu yapan..
    12. Cuma Hutbesi!
    13. HDP'ten Muharrem İnce açıklaması
    14. Gül, Erdoğan'la birlikte nikah..
    15. Altında son durum ne?
    16. Ticaret savaşında gerilim düşüyor!
    17. Otomobil devinin eski CEO`suna ağır..
    18. İsrailli çocuklara 'Filistinli nasıl..
    19. İnce adaylığını WhatsApp'tan emojiyle..
    20. İnce aday oldu capsler patladı!
    Kuveyt Türk
    YPG komutanlarına gizemli suikast
    YPG komutanlarına gizemli suikast
    Akşener: Müslümanım, Hacca da gittim, ancak...
    Akşener: Müslümanım, Hacca da gittim, ancak...
    Erdoğan'a imza vermeyen MHP'li vekiller
    Erdoğan'a imza vermeyen MHP'li vekiller
    Türkiye'den KKTC açıklaması! "Bu oyunu..."
    Türkiye'den KKTC açıklaması! "Bu oyunu..."
    Fehmi Koru Abdullah Gül üzüntüsünü atlatamadı
    Fehmi Koru Abdullah Gül üzüntüsünü atlatamadı

    Günün Karikatürü

    Yeni Akit Gazetesi - Günün Karikatürü
    Canan Karatay'dan kritik uyarı: Sakın ağzınıza koymayın
    Canan Karatay'dan kritik uyarı: Sakın ağzınıza koymayın
    Kemal Kılıçdaroğlu'ndan skandal sözler
    Kemal Kılıçdaroğlu'ndan skandal sözler