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Dünya 51. Bölge’deki gizemli uçak kameralara takıldı
Dünya

51. Bölge’deki gizemli uçak kameralara takıldı

ABD’nin Nevada eyaletinde bulunan 51. Bölge'de yeni bir uçak tasarımı ortaya çıkarıldı.

Yeniakit Publisher
2022-09-06 19:13:00 -
51. Bölge’deki gizemli uçak kameralara takıldı

ABD’nin Nevada eyaletinde bulunan ABD Hava Kuvvetleri’ne ait olan 51. Bölge, uzun yıllardır komplo teorilerinin odağında yer alıyor. Uzaydan çekilmiş yeni görüntüler ise 51. Bölge’deki gizemli bir uçağı ortaya koydu. Araştırmacılar, ABD’nin gizli araştırma bölümünde ilk defa bu tasarımı gördüklerini söyledi.

51. Bölge’deki uçak ilginç tasarımıyla meraklandırdı

51. Bölge’nin uydudan çekilmiş görüntüleri sosyal medyanın gündemine oturdu. Uçak ve havacılık ile ilgili paylaşımlarıyla bilinen Ruben Hofs, Twitter’dan ilginç fotoğraflar paylaştı. Hofs’un açıklamasına göre, 51. Bölge’deki uçak pistlerinde “daha önce görülmemiş” bir tasarım yer alıyor.

Fotoğraflar uzaydan çekildiği için pistteki cismin gerçekliği henüz kanıtlanmış değil. Bazı kişiler kötü niyetli bir araştırma projesi olduğunu düşünürken bazıları ise sadece gölge olduğunu söyledi. Hofs tweet’te, “Bu bir kara proje olabilir mi yoksa sadece serap etkisi mi yoksa bir gölge mi?” dedi.

İlk bakışta bulut gölgesi gibi dursa da, fotoğraftaki bulutların gölge açısıyla uyuşmuyor. Ayrıca “gizemli uçağın” herhangi bir bulutla aynı hizada olmaması da kafa karışıklığı yaratıyor. Bu yüzden Hofs, bunun gölge veya serap olmadığını düşünüyor.

İlk olarak 1 Ağustos tarihinde internete yüklenen fotoğraflar, 51. Bölge’nin güney ucunda çekildi. Ayrıca görüntüdeki pistin “2014 hangar” yakınlarında olduğu tespit edildi. ABD Hava Kuvvetleri’nin bu bölgede test uçuşları gerçekleştirdiğini hatırlatalım.

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