50’nci yılında bodrum’da denizle buluştu

Mesa Bodrum Demirbükü projesi denize sıfır konumu ve en üst düzey konforun yansıtıldığı tasarımı ile öne çıkıyor. Projenin konumu ve inşaat çalışmalarıyla ilgili bilgi veren Mesa Yönetim Kurulu Üyesi ve Genel Müdürü Mert Boysanoğlu, iki yıllık çalışmanın sonucunda “doğaya karışan mimari” bir yaklaşımıyla geliştirdikleri yazılımı uyguladıklarını, bu sayede arazi üzerindeki zeytin ve çam ağaçlarının konumu belirleyip, coğrafyanın doğal yapısına uygun bir projeye hayat verdiklerini kaydetti.

AHŞAP VE TAŞ KULLANILIYOR

Projede ahşap ve taş kullanımının yoğun olduğunu söyleyen Boysanoğlu şu bilgileri verdi: “Yüz akımız olacak bu projemizde kullanılan geçirgen yüzeylerle güneş ışığından maksimum fayda sağlanması hedeflendi. Tüm dairelerin deniz manzarasına sahip olduğu Mesa Bodrum projesinde inşaat yoğunluğu da minimum düzeyde. Nitekim 200 bin metrekarelik arazi üzerinde 67 bin metrekarelik satılabilir alan kullanılarak tasarladık. Projede yeşile ayrılan alan ise 130 metrekaredir. Her detayda doğaya olan saygımızı ortaya koyduk. Projemizde hayatın başlaması ile birlikte yeşil alan sulamasının deniz suyunu tatlı suya çevirerek yapmayı planlıyoruz.”

FARKLI TİPTE VİLLA VE REZİDANSLAR

MESA BODRUM DEMİRBÜKÜ projesinde farklı villa tiplerinin yanı sıra, geniş teras ve bahçelerin yer alacağı altı farklı rezidans ünitesi planlandı. 2+1 ‘den 5+1’e kadar 210 rezidans, 5+1 ve 6+1 tiplerinde 50 villanın yer alacağı projede bir de butik bir otel inşa edilecek. Mert Boysanoğlu, 30’a yakın odanın yer alacağı oteli Mesa olarak kendilerinin işleteceğini kaydetti. Projede diğer Bodrum projelerinden farklı olarak özel restoran, 2,5 kilometrelik koşu ve yürüyüş parkuru ve kumsal yer alıyor.

MERKEZE YAKIN

Bodrum Merkez’e 10 dk , Torba’ya 3 dk, Göltürkbükü’ne 8 dk ve Yalıkavak’a 15 dk mesafede yer alan MESA BODRUM DEMİRBÜKÜ Milas-Bodrum Havaalanına ise 35 dakika uzaklıkta konumlanıyor.

LANSMANA ÖZEL FIRSATLAR

Projenin fiyat aralığı ise 650 bin dolar ile 3 milyon 850 bin dolar arasında değişiyor. MESA yönetimi kampanya süresince dolar kurunu 3,89 olarak sabitlediğini açıkladı. Ayrıca lansmana özel yüzde 15 peşin ve yüzde10 indirim de uygulanıyor. 31 Ekim’e kadar yürürlükte olan uygulama sayesinde de yüzde18 KDV oranı yerine yüzde 8 KDV oranı fırsatı söz konusu. İnşaatı devam eden ve bugüne kadar 114 talep alan projede anahtar teslimlerinin Ağustos 2020’de yapılması planlanıyor.