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Yerel

500 lirayla intihardan vazgeçirilen şahsa 3 bin 150 lira ceza kesildi

Bursa’da inşaat halindeki binanın 9’uncu katına çıkarak intihar teşebbüsünde bulunan şahıs, yoldan geçen iş insanının 500 lira vermesiyle aşağı indi. 27 yaşındaki şahsa sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal ettiği gerekçesiyle 3 bin 150 lira ceza kesildi.

Yeniakit Publisher
2020-05-31 11:18:00 -
500 lirayla intihardan vazgeçirilen şahsa 3 bin 150 lira ceza kesildi

Bursa'da, sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal ederek, inşaat halindeki binanın 9’uncu katında intihar girişiminde bulunan Ogün G. (27), yoldan geçen iş insanının 500 lira vermesiyle aşağı indi. Polis ise Ogün G.'ye kısıtlamaya uymadığı gerekçesiyle 3 bin 150 liralık ceza kesti.

500 lirayı alınca intihardan vazgeçti

Olay, dün akşam, merkez Nilüfer ilçesi Fatih Sultan Mehmet Bulvarı'nda meydana geldi. 15 katlı bina inşaatının 9'uncu katına çıkan Ogün G., iskele demirlerinden sarkarak, atlayacağını söyledi. Ogün G.'yi görenler, polis, sağlık ve itfaiye ekiplerine haber verdi. İhbarla olay yerine gelen ekipler, Ogün G.'yi indirebilmek için ikna çalışmalarına başladı. Bu sırada yoldan geçen iş insanı durumu öğrenip, intihar girişiminde bulunan Ogün G.'ye 500 lira vereceğini söyledi. Paranın yukarı gönderilmesinin ardından Ogün G., inşaattan indi. Polis ekipleri, Ogün G.'ye kısıtlamaya uymadığı gerekçesiyle 3 bin 150 liralık ceza kesti.

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