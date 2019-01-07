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500 kişiye istihdam sağlayıp Balkanlar’a ihracatı artıracak

Türkiye’deki altıncı fabrikasını Manisa’da Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın katılımıyla açan PepsiCo, 100 bin metrekarelik bir alan üzerine kurulan bu fabrikada ürettiği Doritos ürünlerinin yaklaşık yüzde 25’ini Balkan ülkelerine ihraç ediyor.

07 Ocak 2019 Pazartesi 10:59
500 kişiye istihdam sağlayıp Balkanlar’a ihracatı artıracak

Yiyecek ve içecek şirketlerinden PepsiCo, Türkiye’deki altıncı fabrikasını Manisa’da Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın katılımıyla açtı. Manisa Organize Sanayi Bölgesi’nde 47 bin metrekaresi kapalı olmak üzere toplam 100 bin metrekarelik bir alan üzerine kurulan PepsiCo’nun altıncı fabrikasında Lay’s, Doritos ve Ruffles markalarının geniş çeşitliliğe sahip atıştırmalık ürünleri üretiliyor. Burada üretilen Doritos ürünlerinin yaklaşık yüzde 25’i Romanya, Bulgaristan, Moldova, Litvanya, Estonya, Polonya, Makedonya, Kosova, Arnavutluk ve Sırbistan’a ihraç ediliyor.

Tarıma da destek

Açılışta konuşan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, “PepsiCo’nun 100 bin m2 alanda kurulan, ilk etapta 350 sonrasında 500 kişiye istihdam sağlayacak bu yatırımını ülkemize kazandıran dostlarımıza teşekkür ediyorum. Bu yatırımın, istihdam dışında tarım kapasitesinin artışına da katkı sağlayacağını düşünüyorum. Dünyanın en büyük yiyecek ve içecek firmalarından PepsiCo’nun bu yatırımı, Türkiye’ye güvenin bir işaretidir” dedi.

Yerel üretime katkı

PepsiCo Avrupa ve Sahra-altı Afrika Başkanı Silviu Popovici, “PepsiCo, Türkiye’nin 24 farklı şehrinde tarımsal faaliyet yürütüyor ve kullandığı patates ve mısırın yüzde 100’ünü yine Türkiye’nin yerel üreticilerinden satın alıyor. Manisa fabrikasının faaliyete geçmesiyle birlikte PepsiCo’nun yerel çiftçilerden satın aldığı patates ve mısır miktarı yüzde 14 oranında arttı” diye konuştu.

PepsiCo Türkiye Genel Müdürü Levent Yüksel ise “Türkiye’de yaklaşık üç bin kişiye doğrudan ve 40 binden fazla kişiye dolaylı olarak istihdam imkânı sağlayarak ülke ekonomisine ve geleceğine önemli bir katkı sunuyoruz” bilgisini paylaştı.

Haftanın Özeti

Haber Tarihi: 07 Ocak 2019 Pazartesi 10:59
  1. PepsiCo
  2. Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan
  3. Manisa Organize Sanayi Bölgesi
  4. Lay’s
  5. Doritos
  6. Ruffles
  7. Romanya
  8. Bulgaristan
  9. Moldova
  10. Litvanya
  11. Estonya
  12. Polonya
  13. Makedonya
  14. Kosova
  15. Arnavutluk
  16. Sırbistan
  17. PepsiCo Avrupa ve Sahra-altı Afrika Başkanı Silviu Popovici
  18. PepsiCo Türkiye Genel Müdürü Levent Yüksel

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