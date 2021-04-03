500 kişilik partiye polis baskını!

İstanbul’un Üsküdar ilçesinde "sosyal medyada içerik üreten bir kanal için eğlence sahnesi çekiyoruz" gerekçesiyle toplanan ve büyük çoğunluğunu turistlerin oluşturduğu yaklaşık 500 kişi, koronavirüs yasaklarını hiçe sayarak parti düzenledi.

Kuzguncuk Mahallesi, Gümüş Yolu Caddesi'nde bulunan 4 katlı eğlence mekanına, ihbar üzerine polis saat 03.30 sıralarında baskın yaptı.

Kalabalık şaşkınlık yaşadı

Polis, bütün kapıları kilitli olan eğlence mekanına girmeye çalışırken içeride bulunan ve çoğunluğu turist olan yaklaşık 500 kişi arka kapıdan kaçmaya çalıştı.

Polis, gördüğü kalabalık karşısında şaşkınlık yaşadı.

Terasta oturuken yakalandılar

Eğlence mekanından kaçamayanlar ise gizli bölmelere, masa altlarına, tuvaletlere ve perde arkalarına saklandı.

Polis mekanın içinde yaptığı incelemede, üzerinde acil çıkış kapısı yazan kapının açıldığı koridorun sandalye ve masalarla kapatıldığını fark etti.

Sandalye ve masalarla kapatılmış bu koridoru geçen polis, teras kata çıkan kapıya ulaştı. Teras kata giren polis sessizce oturmuş bekleyen yaklaşık 100 kişilik bir grupla karşılaştı.

Bazıları ormanlık alandan kaçtı

Bir anda polisi karşılarında gören kalabalık grup, kendilerinden önceki grubun kaçarak çıktığı arka çıkışa yöneldi.

Polisin yaptığı uyarılara kulak asmadan tel örgüleri aşarak Nakkaştepe Millet Bahçesi'nin yan tarafında bulunan ormanlık alana çıkan kalabalık ağaçların arasında gözden kayboldu.

Polis ormanlık alana çıkarak olay yerinden kaçanları durdurmakta yetersiz kaldı.

Takviye istenmesi üzerine olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Gelen takviyelerle birlikte polis çevrede, kaçanları yakalamak için çalışma başlattı.

Ormanlık alanda ve çevresinde yapılan aramada yakalanan yaklaşık 100 kişiye Koronavirüs tedbirlerine uymadıkları ve sokağa çıkma yasağını ihlal ettikleri gerekçesiyle işlem yapıldı.

“Bekçilerin başı benim dayım, hepinizi yakarım"

Polisin eğlence mekanının içerisinde işlemlerine devam ettiği sırada ön kapıdan dışarı çıkan bir grup olay yerinden ayrılmak istedi.

Bu sırada kapıda bekleyen gece bekçileri kendilerine engel olmak isteyince taraflar arasında kavga çıktı.

Uzaklaşmayan grubun içinde bulunan bir kişi bağırarak, “Bekçilerin başı benim dayım, hepinizi yakarım" diye tehditlerde bulundu.

Ardından aynı kişi cep telefonu ile konuşarak yardım istedi. Ancak ceza yemekten kurtulamadı.