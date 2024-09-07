500 kilometre menzilli elektrikli yeni Peugeot E-3008 Türkiye’de! Otomobil neler sunuyor? Fiyatı ne kadar?

Dünyanın önde gelen otomotiv üreticilerinden PEUGEOT, kapsamlı ürün yelpazesini yeni nesil mobilite araçlarıyla genişletmeye devam ediyor. Bu kapsamda PEUGEOT, 2023 yılında dünyada en çok PEUGEOT satışı gerçekleştiren dördüncü ülke olan Türkiye’de yeni nesil 3008 ve E-3008 modellerini satışa sunuyor. Avrupa’da pazara sunulduğu ilk iki ayda 50 binden fazla sipariş adedine ulaşan C-SUV modeli 3008, yeni nesliyle hem tamamen elektrikli hem de hibrit motor seçeneği ile boy gösteriyor. Ürün gamına eklenen yeni E-3008, C-SUV pazarının en iddialı oyuncularından 3008’de yeni bir dönemin başladığını vurguluyor. 2025 yılı itibarıyla ürün gamını tamamen elektrikli motor seçeneğiyle donatacağını taahhüt eden PEUGEOT, Avrupa’daki satışlarının tamamını 2030 yılına kadar elektrikli modellerle gerçekleştirmeyi planlıyor. Türkiye’de yollara çıkan yeni 3008 ve E-3008, 5.6 litrelik ortalama yakıt tüketimi sunan 136 HP gücündeki 48V teknolojili hibrit motor ve 500 km’ye varan menzil sunan 210 HP’lik tam elektrikli motor seçeneklerinden oluşan 2 ayrı güç ünitesi seçeneğiyle satışa sunuluyor. Ülkemizde satışa sunulan yeni 3008 1.2 Hybrid 136HP e-DCS6’nın fiyatları 2 milyon 190 bin TL’den, 73 kWsa batarya kapasitesi ve 500 km’lik (WLTP) elektrikli menzil sunan yeni E-3008’in başlangıç fiyatı ise 1 milyon 865 bin TL’den başlıyor. Türkiye’de ilk etapta Elektrik 210 HP seçeneği ile satışa sunulan yeni PEUGEOT E-3008’nin 0-100 km/s hızlanma süresi 8,8 saniye iken 170 km/s maksimum hıza ulaşabiliyor. Enerji verimliliği ile öne çıkan model, 17,9-18,5 kWh/100 km’lik bir karma tüketim değerine sahip. Ayrıca Yeni E-3008 Elektik 210, 7.4 kW AC şarj ile 6 saat 45 dakikada, 11 kW DC şarj ile 4 saat 30 dakikada ve 160 kW DC (hızlı şarj) ile 30 dakikada yüzde 20’den yüzde 80 batarya doluluk oranına ulaşabiliyor.

STLA Medium platformu ile üstün menzil ve sürüş keyfi

PEUGEOT E-3008, Stellantis’in, markayı bir üst seviyeye taşıyan yepyeni STLA Medium platformunu kullanan ilk model olma özelliğini de taşıyor. Müşterilere sınıfının en iyi performansını sunmak üzere tasarlanan bu yenilikçi platform, ilk etapta sunulan versiyonda 500 km menzil, 30 dakikaya varan şarj süresi, yüksek sürüş keyfi, etkileyici performans ve üst düzey verimlilik sağlıyor. Fransa’daki Sochaux Fabrikası’nda üretilen yeni PEUGEOT 3008 ve E-3008, “Allure” ve “GT” olmak üzere iki donanım seviyesiyle satışa sunuluyor.

Türkiye’de satılan 100 bininci 3008 yeni nesil modelden olacak

Yeni PEUGEOT 3008’in ülkemizde satışa sunulmasıyla ilgili değerlendirmelerde bulunan PEUGEOT Türkiye Genel Müdürü Gülin Reyhanoğlu, “Yeni 3008 pek çok açıdan önemli bir ürün. Stellantis’in yeni platform yatırımı STLA’nın orta boyutlu yeni nesil platformu üzerinde yükselen ilk model, yeni PEUGEOT 3008 oldu. Öyle ki yeni nesil 3008, 2 ay gibi kısa bir sürede Avrupa pazarlarında 50 bin adedin üstünde sipariş alabilme başarısına ulaştı. Biz de Türkiye’de bu sene son 4 ayda toplam 6 bin adet yeni nesil PEUGEOT 3008 satışı hedefliyoruz. Bu seneki satışın yaklaşık % 20’sinin elektrikli versiyon olmasını bekliyoruz” dedi. 3008 modelinin aynı zamanda geçmişte ülkemizdeki başarılı sonuçları açısından da çok önemli olduğuna dikkat çeken Reyhanoğlu, “Bir önceki nesil 3008 modeli ülkemizde 87 bin adetten fazla müşteri tarafından tercih edilmiş, ondan önceki nesilden ise ülkemizde yaklaşık 9000 adet satılmış. Yani baktığımızda toplamda iki nesilde ülkemizde toplam 96 bin adeti aşan bir satış başarısına sahip olmuş bir mirasın üzerine yeni nesil 3008 geliyor. Baktığınız zaman 3008 modelinden bahsederken hem satış adedi anlamında hem de markanın bugün geldiği noktaya evrilmesinde aslında başlangıç noktası, bir mihenk taşı üründen bahsediyoruz. Bu noktada ülkemizde satılan 100 bininci 3008 modeli de yeni nesil versiyon olacak, heyecanla 100 bininci 3008 müşterimize aracını teslim etmeyi bekliyoruz” dedi.

İleri seviye Fastback SUV tasarımı ile kusursuz aerodinamizm

Yeni PEUGEOT 3008 tasarımda da yeni bir çağı başlatıyor. Aracın göz alıcı tasarımı, meraklı gözleri üzerine çekerken verimliliği de destekliyor. Fastback bir SUV’a dönüştürülen etkileyici tasarımıyla 3008, adeta bir kedi duruşuna sahip. Bu tasarım şekli, dinamik ve aerodinamik formuyla (Cx 0,28) yeni 3008, zarafeti, verimliliği ve ferah iç mekânı birleştiriyor. 4535 mm’lik uzunluğu, 1890 mm’lik genişliği ve 1665 mm’lik yüksekliğe sahip yeni 3008, kedi duruşu tasarımıyla bir yandan tamamen elektrikli C-SUV segmentinin en kompakt modellerden biri olmaya devam ederken diğer taraftan da 2730 mm’lik aks mesafesinin de etkisiyle geniş yolcu ve bagaj alanı sağlamayı başarıyor.

PEUGEOT, yeni 3008 ile ön tasarımda yeni bir yaklaşım sergiliyor. Model, ikonik üç pençeli ışık imzasını korurken, farların ve ızgaranın tasarımı tamamen değişiyor. Yeni ön ızgara, bu modelin elektrik genlerini yansıtıyor. Yeni ön cephe ise yeni PEUGEOT logosu etrafında tasarlandı. Gövde rengindeki “degrade” tasarımı sayesinde yeni ışık imzasını ve ızgarayı sınır olmaksızın birleştiriyor. Ultra kompakt farlar, radyatör ızgarasının üzerinde yer alan ve ön kısmın tamamını saran ince, zarif bir şeride yerleştiriliyor. Bu, yeni 3008’e etkileyici bir görünüm kazandıran ve kişiliğini vurgulayan özgün bir tasarım özelliği. Tüm versiyonlarda LED farlar sunuluyor. 3008 GT, standart olarak, far huzmesini trafik ve hava koşullarına göre otomatik olarak ayarlayan ve diğer sürücüleri rahatsız etmeden optimum aydınlatma sağlayan, PEUGEOT’nun yeni Pixel LED teknolojisiyle yollara çıkıyor.

520 litrelik bagaj hacmi her iki seçenekte de korundu

Fastback’e yeniden hayat veren konseptiyle PEUGEOT, otomobilin arkasındaki fastback tasarımın geleneksel çizgisini, “Havada Süzülen” bir spoyler ile modernize ediyor. Bu yenilikçi yaklaşım, aerodinamiği optimize ederken yeni 3008’in gövdesinin çizgisini geliştiriyor. Yeni 3008’in arka tasarımında, GT versiyonlarında 3D LED arka stop lambalarına yer verilirken üç pençeli ışık imzasıyla dinamik bir tasarım sunuluyor. Bu arada arka koltuklarda geniş bir alan sunuyor ve bir önceki nesil 3008 ile 520 litrelik aynı bagaj hacmini her iki seçenekte de koruyor.

Yeni 3008’in her tasarım detayı daha fazla yenilik ve verimlilik sunacak şekilde aerodinamik bir siluette tasarlandı. Yan cam fitillerinin kapılara gizlenmesi, otomobilin yan taraflarının şık tasarımına katkıda bulunuyor. Gövde üzerindeki dekoratif parçaların sayısı azaltıldı ve tüm krom parçalar çıkarıldı. 408 ile başlattığı yenilikçi yaklaşıma devam eden PEUGEOT, yeni 3008’i hem modern tasarıma hem de aerodinamik performansa katkı sağlayan jantlarla donattı. Teknik ve geometrik tasarımlarıyla elmas kesim 19 inç veya 20 inç jantların ortasında yeni PEUGEOT logosu yer alıyor.

Dış detaylar açısından 3008, yeni, sofistike, daha modern ve daha dayanıklı bir duruş sergiliyor. Krom parçalar yerini, lake parçalara bıraktı. Ön rüzgarlık ve arka tamponda Meteor Grisi, ayna kapaklarında ve elektrikli versiyona özel alt kemer hattında Orbital Siyah kullanılıyor. Yeni PEUGEOT 3008 ve E-3008, 6 renk seçeneği ile satışa sunuluyor. Yenilikçi dikromatik pigmentler sayesinde Obsesyon Mavi rengi, ışığa ve gövdenin şekline bağlı olarak maviden yeşile dönüşerek E-3008’in yeni bir çağa girişini zarif bir şekilde ifade ediyor. Yeni Ingaro Mavi, ince yansımalarıyla yeni 3008 ve E-3008’in modern çizgilerini harika bir şekilde vurguluyor. Ayrıca Okenit Beyaz, İnci Siyah, Tekno Gri ve Titan Gri renk seçenekleri de bulunuyor. Bunlara ek olarak 3008 ve E-3008 GT, standart olarak çift renkli ve parlak siyah tavanla sunuluyor. Elektrikli GT versiyonlarında ise ön ve arka tamponların alt kısımları, çamurluk kemerleri ve kapı eşik koruyucularında parlak siyah uygulanıyor.

GT donanım seviyesinde kaliteli ve teknolojik yolcu kabinindeki yeni PEUGEOT Panoramik i-Cockpit®, havada süzülen 21 inçlik panoramik ekrana ek olarak, kabinin çekiciliği ve teknolojik karakterini 8 farklı renkte kişiselleştiren LED ambiyans aydınlatmasıyla daha da güçleniyor. Ambiyans aydınlatması, ön konsol boyunca uzanan ve kapılara doğru devam eden zarif alüminyum kaplamayla yansıtılıyor. Alüminyum ve desenli kumaşın birleşimi, premium malzemelerin benzersiz ve kaliteli uyumunu ortaya koyuyor.

Yeni PEUGEOT PANORAMİK I-COCKPIT® ile büyüleyici bir sürüş keyfi

E-3008’in dışındaki yenilik ve şıklık, içeride de devam ediyor. Yeni PEUGEOT Panoramik i-Cockpit®, sürüş keyfini bir üst seviyeye taşıyor. Kavisli 21 inçlik HD panoramik ekran, yükseltilmiş dijital gösterge paneli ile dokunmatik multimedya ekranını birleştiriyor. PEUGEOT ekipleri, i-Cockpit®’in üç temel unsurundan ikisini; dijital gösterge paneli ile dokunmatik multimedya ekranını birleştirdi. Bunlar artık ön konsolun solundan orta konsola kadar uzanan, 21 inçlik yüksek çözünürlüklü tek bir panelden oluşan, kavisli bir panoramik ekranda entegre ediliyor. Panoramik ekran, ön konsolun üzerinde havada süzülüyor. Süzülme etkisi, ekranın altında bulunan LED ortam aydınlatmasıyla vurgulanıyor.

Optimum ergonomi için konumlandırılan 21 inçlik panoramik ekran, sürücüye doğru hafifçe kavisli olsa da hala yolcu tarafından kolaylıkla erişilebiliyor. Büyük ve yüksek çözünürlüklü dijital ekran, PEUGEOT i-Cockpit®’in iki temel işlevini birleştiriyor. Panoramik ekranın sol tarafında gösterge paneli, sürüşle ilgili hız, güç, sürüş yardımcıları ve enerji akışı gibi tüm bilgileri kompakt direksiyon simidinin üzerinde birleştiriyor. Panoramik ekranın sağ tarafında yer alan ve ön konsolun ortasındaki dokunmatik ekrana hem sürücü hem de yolcu rahatlıkla erişebiliyor. Bu ekran, klima ayarı, navigasyon ve medya/bağlantı gibi işlevleri yönetmek için kullanılabiliyor. 3008’in Allure versiyonunda, yeni PEUGEOT i-Cockpit® standart olarak, panoramik ekran altında tek bir panele entegre edilen iki adet 10 inçlik dijital ekrandan oluşuyor ve 21 inçlik panelle aynı etkiyi veriyor. GT, standart olarak 21 inçlik bir ekranla donatılıyor. 21 inçlik panoramik kavisli ekran, i-Toggles, 3D navigasyon sistemi ve 3 adet USB girişini içeren opsiyonla Allure donanım seviyesinde de tercih edilebiliyor.

Yeniden tasarlanan mimari ve ergonomisiyle yeni PEUGEOT Panoramik i-Cockpit®’teki en önemli yenilik; panoramik ekranın yolcu bölmesinden görülmeyecek bir bağlantı sistemi ile ön konsola monte edilmesi. Bu sayede, 21 inçlik panoramik dokunmatik ekranda gösterilen bilgilerin erişilebilirliği ve görünürlüğü artıyor. Ön konsolun ortasında, tamamen kişiselleştirilebilir dokunmatik i-Toggles’a da yer veriliyor. Kullanıcı bu panelde; bir kişiyi aramak, sık kullanılan bir varış noktası için navigasyonu başlatmak, ideal klima sıcaklığını ayarlamak gibi, en sık kullandığı 10 işlevi, hızlı erişim için programlayabiliyor.

Orta konsol, ön yolcuya geniş ve ferah bir alan sağlamak ve depolama için alanlar oluşturmak üzere düzenlendi. Bu geniş mimariye, vites seçicinin ön konsola taşınmasının önemli bir katkısı oldu. Vites seçici direksiyonun sağında, start/stop düğmesinin yanında yer alıyor. Bu ergonomik yapı, şanzıman kontrolü dışında motoru durdurma ve çalıştırmada kolaylık sağlıyor.

Rejeneratif fren için direksiyon kulakçıkları sunuluyor

Dokunma hassasiyetli kontrollere sahip yeni kompakt direksiyon simidi, en başından beri PEUGEOT i-Cockpit®’in temel unsurlarından biri oldu. Direksiyon, daha da yüksek sürüş hissi ve konfor için yenilendi. Elbette, modern tasarımıyla kompakt yapısını koruyor. Yeniden tasarlanan, hava yastığını barındıran bölüm daha küçük tasarlandı. Ayrıca ön konsoldaki panoramik ekrana benzer bir havada süzülme etkisi için direksiyon simidi, kollarından izole edildi. Optimum ergonomi için kompakt direksiyon simidi üzerindeki kontroller de yenilendi. Sürücünün parmaklarını otomatik olarak algılayan kontroller, yanlış komutları önlemek adına, sadece sürücü onlara bastığında etkinleşiyorlar. Yeni PEUGEOT Panoramik i-Cockpit®, kompakt direksiyon simidinin arkasında iki yeni, ince ve zarif kumanda kolu ve kademeli rejeneratif fren işlevi için iki kulakçık da sunuyor. Yeni E-3008’in iç mekânı, yolculara cömert ve aydınlık bir alanda rahatlatıcı bir deneyim sunuyor.

Yeni 3008 ve E-3008’in Allure donanım seviyesinde yarı deri kumaş ve GT’de ise Alcantara koltuklar (Nappa Deri İç Döşeme GT’donanımında opsiyonel), üstün konfor sağlıyor. Koltuklar, vücudu destekleyen bir forma ve yüksek yoğunluklu köpüğe sahip. Ön koltuklar, sırt ağrısının önlenmesine yönelik araştırmaları destekleyen Alman doktorlar ve terapistler derneği tarafından verilen AGR sertifikasına sahip. GT versiyonunda opsiyonel olarak tercih edilebilen Nappa Deri İç Döşemede ayrıca, havalandırma ile masaj ve arkada koltuklarda ısıtma özelliği sunuluyor. Bu opsiyonla birlikte PEUGEOT ürün gamında ilk kez ön koltuklar, yolcunun vücut şekline uyum sağlamak üzere elektrikli olarak şişen veya sönen, ayarlanabilir yan desteklerle donatılabiliyor. Sağlıklı bir iç mekân atmosferi sağlamak üzere yeni PEUGEOT 3008, kabine giren havanın kalitesini sürekli izleyen ve gerektiğinde hava iç sirkülasyonunu otomatik olarak etkinleştiren AQS (Hava Kalite Sistemi) ile donatılıyor. Bu işlev, GT donanım seviyesinde, kirletici gazları ve parçacıkları filtreleyen “Clean Cabin” ile tamamlanıyor. Hava kalitesi, panoramik ekranın sağ tarafında gösteriliyor.

Araç içinde konser salonu

PEUGEOT ile ses sistemleri konusunda uzman Fransız Focal® ekipleri arasındaki, uzun yıllara dayanan ortak tasarım çalışmasının meyvesi olan kaliteli Focal® Premium Hi-Fi Ses Sistemi ile, kabin içindeki müzik deneyimi yeni bir seviyeye ulaşıyor. GT donanım seviyesinde sunulan Focal® Premium Hi-Fi ses Sistemi, özel patentli teknolojilere sahip 10 adet hoparlör içeriyor:

4 adet TNF alüminyum ters kubbe tweeter,

4 adet woofer/Mid, Polyglass konili ve 165 mm TMD (Ayarlanmış Kütle Damperi) süspansiyonlu,

1 adet Geliştirilmiş performansa sahip poliglas koni center,

1 adet Power Flower™ ile optimize edilen subwoofer.

Hoparlörleri, 12 kanallı 690 W amplifikatör (Güçlendirilmiş D sınıfı teknolojisi) besliyor. Müzik deneyimi, 3008 ve E-3008’in ön koltuklarını canlı sahneye dönüştüren yenilikçi “Ön Optimizasyon” dinleme modunu daha da ileriye taşıyor.

Yeni 3008’in yolcu kabini, toplam hacmi yaklaşık 34 litre olan 17 farklı, birçok saklama alanı sunuyor: Orta konsolda kolayca erişilebilen kablosuz telefon şarjı, orta kol dayamanın altındaki soğutmalı alan, tavan konsolunda gözlük tutucusu, bardak tutucular ve torpido gözü. Bagaj perdesinin altında 520 litrelik kullanılabilir hacimle yeni 3008 ve E-3008’in bagajı, selefi kadar geniş. Yeni STLA Medium platformu, yeni E-3008’de aynı bagaj alanını sunuyor.

E-3008, PEUGEOT’nun yol tutuş ve sürüş keyfi konusundaki itibarını yansıtıyor. Yeni STLA Medium platformu, dinamik yol tutuş sağlamak üzere tasarlanan yeni ön ve arka aksları içeriyor. Platformun mimarisi, hafif ve rijit malzemelerin kullanımını maksimuma çıkararak ve tekerlekler arasında mümkün olduğunca alçakta ideal bir şekilde konumlandırılan tek katmanlı batarya ile ağırlık merkezini düşürerek bu dinamizme katkıda bulunuyor.

Yeni E-3008 her sürüş tarzı için hazır

Sürücü, E-3008’in performansının sürücünün isteklerine ve/veya trafik koşullarına ideal şekilde uyarlanmak üzere orta konsoldaki kumanda ile üç sürüş modu arasından seçim yapabiliyor:

Normal mod, varsayılan mod olup hızlanma pedalına yüzde 0 ile yüzde 70 arasında basıldığında, güç ve tork bir miktar azalıyor. Yüzde 70’in üzerinde tam güç ve tork kullanılabiliyor.

Eko modu, özel bir hızlanma pedalı ayarı ile gücü ve torku sınırlandırarak, ısıtma ve klima performansını azaltarak, daha pürüzsüz bir sürüş ve daha düşük enerji tüketimi sağlıyor.

Spor mod, direksiyon, hızlanma pedalı ve motor kalibrasyonu için özel konfigürasyonlar kullanarak daha dinamik bir sürüş sağlıyor.

Kompakt ve kendi sınıfındaki tamamen elektrikli SUV’lar arasında en iyi dönüş çapına (10,6 m) sahip yeni E-3008, şehir trafiğinde rahatlık ve çeviklik sağlayan bir SUV oluyor. Manevra yapmayı kolaylaştırmak üzere, standart olarak geri görüş veya kuş bakışı görüş olmak üzere, sürücüye iki açı sunan bir geri görüş kamerası ile donatılıyor. Kamera, her koşulda eksiksiz görüntü sağlamak üzere bir temizleme başlığıyla donatılıyor. Yeni 3008 ve E-3008, GT donanımlı versiyonunda standart, Allure donanım seviyesinde ise opsiyonel olan, ön ve arka tekerleklere mümkün olduğunca yakın konumlandırılan 4 kamera ve otomobilin etrafına dağılan 12 sensör sayesinde, aracın çevresini 360 derece gösteren PEUGEOT VisioPark 360° sistemiyle donatılabiliyor.

PEUGEOT, yeni 3008 ve E-3008’de sunulan sürüş destek sistemleri ile yarı otonom sürüşe doğru bir adım daha atıyor. Bu sistem, aracın tüm sensörlerini (kameralar, radar vb.) kullanarak sürücüye yardımcı oluyor. Bu destek sistemleri, otoyollar veya bölünmüş yollar gibi çok şeritli yollarda sürücünün yükünü hafifletmek için tasarlandı:

Dur ve Kalk işlevi ile Adaptif Cruise Control ve Şerit Konumlandırma Asistanı yeni 3008 GT’yi şeritte ve sürücü tarafından belirlenen hızda tutmak için direksiyonu ve hızını yönetiyor.

Standart olarak sunulan Hız Sınırı Tanıma ve Önerme, yol işaretlerini okuyarak hız sınırındaki herhangi bir değişikliği algılıyor ve sürücüye Adaptif Cruise Control ayarını değiştirmesini öneriyor.

Bu yarı otonom sürüş özellikleri, sürücünün onayını gerektiriyor. Sensörler, sürücünün ellerini her zaman direksiyonda tutmasını sağlıyor.

Yeni PEUGEOT 3008 ve E-3008, aşağıdakiler dahil en güncel PEUGEOT aktif güvenlik teknolojilerine sahip:

Çarpışma uyarılı Acil Durum Tam Durdurma Güvenlik Freni, gece veya gündüz, 7 km/s’den 140 km/s’ye kadar araçları, yayaları ve bisikletlileri algılıyor.

Şeritten çıkma, düzeltme işleviyle Aktif Şerit Takip Sistemi.

Sürücü Dikkat Uyarı Sistemi, araç hareketlerini analiz ederek dikkat kaybını tespit ediyor.

Genişletilmiş Trafik İşaretleri Uyarı Sistemi olağan hız işaretlerine ek olarak dur, tek yön, sollama yasak, sollama sonu işaretlerini de algılıyor.

Uzun menzilli kör nokta uyarı sistemi (75 metreye kadar).

Geri Manevra Trafik Uyarı Sistemi.

Elektrikli performans ve bağlantıda bir üst seviye

Stellantis’in E-3008 ile ilk kez kullandığı yeni STLA Medium elektrikli platformu, PEUGEOT’nun performans, verimlilik, menzil ve şarj kapasitesi açısından, tamamen elektrikli araç müşterilerinin beklentilerini her açıdan karşılamasını sağlıyor. PEUGEOT E-3008, Stellantis’in yeni STLA Medium platformunu kullanan ilk model olarak öne çıkıyor. Grubun gelecekteki elektrikli araçları için tasarlanan bu platform, pazarda yeni standartlar belirliyor. STLA Medium BEV platformu, kısa aks mesafesinde (E-3008 için 2,73 m) tekerler arası 98 kWsa ile rekor düzeyde yerleşik enerjiye sahip. Bu yüksek performanslı tasarım, E-3008’e kompakt gövdede (4,54 m uzunluk) sınıfının en iyi menzilini sağlıyor.

İlk etapta Türkiye’de satışa sunulan 210 beygirlik elektrikli versiyon 500 kilometre, 2025 yılında yıllara çıkacak olan aynı motorun 230 HP’lik uzun menzilli versiyonu ise 680 kilometreye varan menzil sunuyor. Yeni nesil sabit mıknatıslı senkron motorlar daha fazla güç ve verimlilik sunuyor. Elektrikli motor, Trémery’deki (Fransa) STELLANTIS-NIDEC ortak girişimi tarafından üretiliyor. Vites kutusu, Stellantis tarafından Valenciennes’de (Fransa) üretilirken, NMC (Nikel, Manganez ve Kobalt) kimyasal bileşimine sahip 400 V yüksek voltajlı lityum iyon batarya, zeminin altında bulunuyor ve aracın elektrikli motorunu besliyor. Aydınlatma ve bilgi-eğlence sistemi gibi diğer elektrik tüketen donanımlar, kendisi de dönüştürücü üzerinden yüksek voltajlı batarya tarafından beslenen 12V batarya ile beslenmeye devam ediyor. Bataryanın termal yönetimi, ultra hızlı şarj, optimize edilmiş menzil ve daha uzun ömür için, dolaşımdaki soğutma sıvısını kullanıyor. Isı pompası aynı zamanda batarya enerjisinden tasarruf ederken kabindeki yolcuların termal konforuna da katkıda bulunuyor. Batarya, şarj kapasitesinin yüzde 70’i için 8 yıl veya 160 bin kilometre garantiye sahip.

Sol arka taraftaki şarj soketi Mod 2/3 (alternatif akım) ve Mod 4 (doğru akım) bağlantılarını sunuyor. AC şarjı için tüm kullanımlara ve şarj çözümlerine uygun, iki tip entegre şarj cihazı bulunuyor. Standart olarak 11 kW üç fazlı araca entegre şarj cihazı sunuluyor. Hızlı şarj cihazları ile DC şarj için yeni E-3008’deki Mod 4 soketi, 160 kW’a kadar destekliyor. Böylece E-3008’in standart menzilli bataryası 30 dakikada ve Uzun Menzilli bataryası 30 dakikadan daha kısa sürede yüzde 20’den yüzde 80’e şarj olabiliyor.

Elektrikli bir bisikleti bile şarj edebiliyor

Aracın genişletilmiş elektrik işlevleri arasında şunlar bulunuyor:

V1G veya Akıllı Şarj işlevi: Bu işlev enerji tedarik hizmetleriyle uyumlu ve şarj maliyetlerini optimize etmek amacıyla yeni PEUGEOT E-3008’in bataryasının şarj edildiği zamanı ve gücü ayarlıyor.

V2L (Araçtan Şarj) işlevi: Bu pratik işlev, yeni PEUGEOT E-3008’in yüksek voltajlı bataryası ile bir elektrikli cihaza enerji sağlama seçeneği sunuyor. Örneğin elektrikli bir bisikleti şarj etmek veya elektrikli bir cihazı çalıştırmak gibi. Sistem, 3 kW ve 16 A’e kadar besliyor.

3 aşamalı rejeneratif fren işlevi, enerji geri kazanımı düzeyi dışında aracın yavaşlama düzeyinin ayarlanmasını içgüdüsel ve kolay hale getiriyor. Sürücü, kompakt direksiyonun arkasındaki kulakçıklar sayesinde 3 seviyeli rejeneratif fren işlevini yönetebiliyor. Soldaki kulakçık rejenerasyon seviyesini arttırıyor, sağdaki kulakçık ise azaltıyor. Son 2 seviyede arka fren lambaları da otomatik olarak devreye giriyor.

Yeni nesil PEUGEOT bağlantılı bilgi sistemleri, Allure donanım seviyesinden itibaren standart olarak kablosuz mirror screen işlevi (Apple CarPlay/Android Auto) ile kapsamlı bağlantı sunan PEUGEOT i-Connect® sistemiyle sunuluyor. Tüm E-3008 versiyonlarında orta konsolun ön tarafında biri şarj ve veri aktarımı, diğeri ise sadece şarj için olmak üzere iki adet USB-C soketi bulunuyor. GT versiyonunda, arka koltuk yolcuları için orta konsolun arkasında iki ek USB-C soketi (şarj için) bulunuyor. Ayrıca tüm E-3008 versiyonlarında; orta konsolun önünde, arkasında ve bagajda olmak üzere üç adet 12 voltluk priz bulunuyor. Bunun dışında orta konsolda, bir kablosuz şarj sistemi (15W) bulunuyor.

48V HYBRID teknolojisi ile kolay ve çevreci kullanım

Yeni 3008’de sunulan PEUGEOT 48V HYBRID sistem, yeni nesil 136 HP PureTech benzinli motor, bir elektromotor ve yeni, 6 ileri yağ soğutmalı çift kavramalı elektrikli bir şanzımandan oluşuyor. Sürüş sırasında şarj olan bataryasıyla bu teknoloji, düşük motor devirlerinde ekstra tork sağlıyor ve yakıt tüketimini yüzde 15’e kadar azaltarak 5,5 - 5,6 lt/100 km’lik ekonomik bir karma tüketim değeri sunuyor. Böylece hibrit sistemle donatılan C-SUV segmentinde, şehir içi sürüşlerinde, sürüş süresinin yarısından fazlası 0 emisyonlu elektrik modunda geçirebiliyor.

Bu teknolojide sürücü, PEUGEOT Panoramik i-Cockpit® dijital gösterge üzerinden sürüş sırasında enerji geçişlerini (ECO-POWER-CHARGE) görebiliyor. Günlük sürüşte, içten yanmalı ve elektromotorlar, enerji tüketimini optimize etmek için birlikte veya ayrı ayrı çalışıyor. Anlık hızlanma sırasında elektromotor, düşük devirlerde benzinli motora ek tork sağlıyor. Yavaşlama sırasında benzinli motor stop ediyor ve elektromotor, 48V bataryayı şarj etmek için bir jeneratör olarak çalışıyor. Araç, şehir içindeki kısa mesafelerde ve manevra yaparken sadece %100 elektrikli motor ile hareket ediyor.

Hibrit sistem, bataryanın şarjı uygun olduğunda tamamen elektrikli sürüşü, manevra yapmayı (Örneğin park etme) ve düşük hızda ilerlemeyi mümkün kılıyor. Hibrit teknolojisi, şehir içi sürüşlerinde sürüş süresinin yarısından fazlasını 0 emisyon ve %100 elektrikli sürüş imkânı sağlıyor. Daha yüksek hızlarda (145 km/s’ye kadar), sürücü sabit bir hızda ayağını gaz pedalından çektiğinde veya yavaşlarken içten yanmalı motor stop ediyor. Sürücünün düşük devirlerdeki hızlanma isteklerinde, elektromotor, turbonun tepki süresini telafi eden ek bir tork sağlıyor. Bu, vites küçültmenin de önüne geçiyor ve daha fazla sürüş konforu ile dinamizm sağlıyor. 5500 d/d’da 136 HP güç ve 1750 d/d’da 230 Nm tork üreten bu ünite, gelişmiş motor performansı için değişken geometrili turbo beslemesine sahip. PEUGEOT 48V HYBRID motor için özel olarak tasarlanan, yeni, elektrikli 6 ileri, yağ soğutmalı çift kavramalı şanzımanı içeriyor. Şanzıman aynı zamanda elektromotoru, invertörü ve sürüş performansını iyileştirmek üzere otomobilin güç ve tüketimini optimize eden Elektronik Kumanda Ünitesini de barındırıyor. Böylelikle yeni PEUGEOT 3008 1.2 HYBRID 136 HP e-DCS6, 10,2 saniyede 0’dan 100 km/s hıza ve 201 km/s maksimum hıza ulaşabiliyor.

500 kilogramdan fazla çevre dostu malzeme kullanıldı

Sürdürülebilir tasarım yaklaşımı, yeni 3008’in gövdesindeki dekoratif parçaların sayısının azaltılması ve dış tasarımdaki tüm krom parçaların kaldırılmasıyla kendini gösteriyor. Yeni PEUGEOT 3008 için aracın genelinde 500 kg’dan fazla çevre dostu malzeme (metaller + polimerler) kullanıldı:

Çevre dostu çelik ve alüminyum, toplam çevre dostu malzeme kütlesinin yüzde 60’ını temsil ediyor,

Çevre dostu malzemelerle 30’dan fazla polimer parça üretiliyor,

Geri dönüştürülmüş plastik, tamponlarda, spoylerde, saklama alanlarında ve halılarda kullanılıyor.

PEUGEOT, entegre bir endüstriyel ekosistem ve sürdürülebilir yaklaşımının bir parçası olarak yeni E-3008’i Fransa’da tasarlıyor ve üretiyor. Bataryalar Mulhouse’daki Stellantis fabrikasında tasarlandı, ardından batarya paketleri E-3008’i üreten Sochaux Fabrikası’nda monte ediliyor.

Yeni PEUGEOT 3008 ve E-3008, Allure ve GT olmak üzere, yalın ve anlaşılması kolay bir ürün gamında, iki donanım seviyesiyle sunuluyor. Yeni 3008 Allure versiyonlarında tek renkli boya ve turuncu Quartz dikişli Uzuris kumaş döşeme bulunuyor. Standart donanım, anahtarsız giriş ve çalıştırma, HD geri görüş kamerası, arka park sensörleri, açılır cam tavan ve elektrikli perde, LED farlar ve stop lambaları, 19 inç elmas kesim jantlar ve stepne, elektrikli ayarlanabilir ve katlanabilir yan aynalar, kablosuz şarj sistemi, iki adet 10 inç ekranlı PEUGEOT Panoramik i-Cockpit® ve PEUGEOT i-Connect® bilgi-eğlence sistemini içeriyor. Bununla birlikte E-3008’de ısı pompası, 11kW Araca Entegre Şarj Cihazı (OBC) ve Mod 3 Şarj Kablosu (AC) standart olarak sunuluyor.

3008 ve E-3008 GT, siyah tavanlı çift renkli boya ve Alcantara döşemeyle sunuluyor. Allure versiyonuna ek olarak standart donanım, 19 inç Breda elmas kesim jantlar ve tamir kiti - elektrikli versiyona özel 20 inç alaşım jantlar ve tamir kiti-, Pixel LED farlar, adaptif akıllı far sistemi (aktif uzun far), ön park sensörleri, elektrikli bagaj kapağı (eller serbest), ısıtmalı ön koltuklar, Focal Hi-Fi Ses Sistemi, Clean Cabin ve VisioPark 360°, ambiyans aydınlatması, PEUGEOT Panoramik i-Cockpit®, kavisli 21 inç ekran, kişiselleştirilebilir dokunmatik i-Toggles ve PEUGEOT i-Connect® bilgi sistemini içeriyor.