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Dünya "500 binden fazla kişiye aşı yaptık"
Dünya

"500 binden fazla kişiye aşı yaptık"

Acil durum kabinesini toplayan İngiltere Başbakanı Johnson, koronavirüsün hızla yayılan türünün ortaya çıkmasının ardından diğer ülkelerin endişelerini anladığını söyledi. Johnson, "500 binden fazla kişiye aşının ilk dozu yapıldı" açıklamasını yaptı.

Yeniakit Publisher
2020-12-21 23:58:00 -
"500 binden fazla kişiye aşı yaptık"

İngiltere Başbakanı Boris Johnson acil durum kabinesini topladı.

Johnson, İngiltere'de ortaya çıkan koronavirüsün daha hızlı yayılan türüne ilişkin diğer ülkelerin endişelerini anladığını söyledi.

Brexit çıkmazı sürüyor

İngiliz Başbakan, 31 Aralık'ta bitecek olan Brexit geçiş süreciyle ilgili de konuştu.

Uzatıp uzatmayacaklarına ilişkin "Pozisyonumuz değişmedi, sorunlar var" dedi.

İngiltere'nin kendi kanunlarını kontrol edebilmesinin şart olduğunu herkesin anlaması gerektiğini söyleyen Johnson, bir ticaret anlaşmasına varılamaması durumunda anlaşmasız ayrılığa hazır olduklarını vurgulayarak, "Dünya Ticaret Örgütü (DTÖ) şartları, İngiltere için fazlasıyla tatmin edici olacaktır" diye konuştu.

500 bin kişiye aşı yapıldı

Johnson, çoğunu yaşlıların oluşturduğu 500 binden fazla kişiye aşının ilk dozlarının yapıldığını da açıkladı.

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