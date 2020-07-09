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500 bin TL ödülle aranıyordu! Etkisiz hale getirildi

İçişleri Bakanlığı, 28 Haziran’daki operasyonda, etkisiz hale getirilen teröristlerden birinin; terörden arananlarda 500 bin TL’ye kadar ödülle yer alan Avareş kod adlı Musa Bulan olduğunu açıkladı.

Yeniakit Publisher
2020-07-09 09:01:00 - 2020-07-09 09:11:23
500 bin TL ödülle aranıyordu! Etkisiz hale getirildi

İçişleri Bakanlığı yaptığı işte o açıklama:

28 Haziran’da, Emniyet Genel Müdürlüğü ve Jandarma Genel Komutanlığınca müşterek gerçekleştirilen operasyonda, etkisiz hale getirilen teröristlerden birinin; terörden arananlarda 500 bin TL’ye kadar ödülle GRİ LİSTE’de yer alan Avareş kod adlı Musa Bulan olduğu tespit edilmiştir.

Diğer teröristlerin sözde Botan saha YJA Star komutan yardımcısı Sarya kod adlı Meyri Kaplan ve Vejin kod adlı Besna Tuman olduğu belirlenmiştir.

Etkisiz hale getirilen teröristlerin, 8 Haziran’da Van'ın Çatak ilçesi Belbuka Yaylası'nda, yol yapım çalışmasında görevli işçileri taşıyan servis aracına yönelik düzenlenen ve 8 işçinin yaralandığı, 2 işçinin hayatını kaybettiği EYP'li saldırının failleri arasında oldukları daha önce açıklanmıştı. 

Kamuoyuna saygıyla duyurulur

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Yorumlar

Muşlu

Elleriniz dert görmesin İnşallah hepsinin sonu böyle olur.
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vatandaş

Ateşleri bol olsun inşALLAH...
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