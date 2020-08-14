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Aktüel

500 bin lira ödülle aranan terörist Belyan Bozyiğit etkisiz hale getirildi

İçişleri Bakanlığı, 11 Ağustos'ta Van'da gerçekleştirilen operasyonda etkisiz hale getirilen 2 teröristten birinin 500 bin liraya kadar ödülle gri kategoride yer alan Destan kod adlı Belyan Bozyiğit olduğunu açıkladı.

Yeniakit Publisher
2020-08-14 11:03:00 -
500 bin lira ödülle aranan terörist Belyan Bozyiğit etkisiz hale getirildi

İçişleri Bakanlığı, 11 Ağustos'ta Van'ın Çatak ilçesi kırsalında jandarma ekiplerince gerçekleştirilen operasyonda etkisiz hale getirilen teröristlerden birinin Terörden Arananlar Listesi'nde "gri kategori"de bulunan "Destan" kod adlı Belyan Bozyiğit olduğunu açıkladı.

Gri listede olduğu belirlendi

İçişleri Bakanlığı, 11 Ağustos tarihinde Van'ın Çatak kırsalında İl Jandarma Komutanlığınca gerçekleştirilen operasyona ilişkin yeni bir açıklamada bulundu. Daha önceden operasyonda 2 teröristin etkisiz hale getirildiğini kamuoyuna duyuran Bakanlık, yeni açıklamasında etkisiz hale getirilen teröristlerden birinin Terörden Arananlar Listesi'nde 500 bin TL'ye varan ödülle arananların yer aldığı "gri kategori"de bulunan "Destan" kod adlı Belyan Bozyiğit olduğunu belirtti.

"500 bin TL'ye varan ödülle arananlar listesinde"

Bakanlıktan yapılan açıklamada ise şu ifadeler kullanıldı:

"İç güvenlik operasyonları kapsamında, 11 Ağustos'ta Van'ın Çatak kırsalında, İl Jandarma Komutanlığınca gerçekleştirilen operasyonda etkisiz hale getirilen 2 teröristten birinin, Terörden Arananlar Listesi'nde 500 bin liraya kadar ödülle gri kategoride yer alan Destan kod adlı Belyan Bozyiğit olduğu tespit edilmiştir."

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