50 yıllık fuarcılık birikimi Libya'ya! Dünya iflas ile boğuşurken... Türk şirkete emanet

Libya Maliye ve Ticaret Bakanlığı’na bağlı Uluslararası Fuar Otoritesi Başkanlığı ile Türkiye’den Nobel Şirketler Grubu, Libya’daki tüm fuar alanlarının ortak işletilmesi için protokol imzaladı. Nobel Şirketler Grubu Başkanı Erhan Çelik, “Ticaret yapmak isteyenler, Libya'ya gönül rahatlığıyla gelebilir” dedi.

Türkiye ile Libya arasındaki ticari ilişkiler artarken, Türk firmalarının bu ülkedeki yatırımları da hızlandı.

Bu kapsamda, Libya Maliye ve Ticaret Bakanlığı’na bağlı Uluslararası Fuar Otoritesi Başkanlığı ve Türkiye merkezli 5 ayrı ülkede faaliyet gösteren Nobel Şirketler Grubu, başta Trablus, Bingazi ve Misurata olmak üzere Libya’daki tüm fuar alanlarının ortak işletilmesi konusunda protokol imzaladı. Protokole göre, Libya Maliye ve Ticaret Bakanlığı, ülkesinde bulunan yerel şirketlerin organizasyonlarını gerçekleştirecek.

Nobel Şirketler Grubu ise Libya dışındaki tüm yabancı ülke anlaşmalarından sorumlu ve yetkili olacak. Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu'nda (DEİK) düzenlenen imza töreninde konuşan Nobel Şirketler Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Erhan Çelik, iki ülke arasındaki tarihsel bağların ekonomik anlamda güçleneceğini söyledi.

50 yıllık fuarcılık birikimi Libya'ya taşınıyor

Türkiye'nin yaklaşık 50 yıllık fuarcılık birikimini, portföyünü ve datasını Libya'ya taşıyacaklarını söyleyen Çelik, “Libya'daki fuar sayıları ve fuarların nitelikleri arttıkça Libya'nın ekonomisi daha da güçlenecek.

Son bir yıl içinde yaşanan gelişmeler ışığında biz barışın tesis edildiği Trablus'ta, Bingazi'de, Mısrata'da, Libya'nın bütününde rahatlıkla ticaret yapılabileceğine şahit olduk. Sadece Türkiye'den değil, dünyanın tüm ülkelerinde ticaret yapmak isteyenler, fuarlara katılmak isteyenler Libya'ya gönül rahatlığıyla gelebilecek” dedi.

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Türk fuarcılık sektörünün, yurt içi ve yurt dışı fuarlar düzenlemekle kalmadığını, imzalanan anlaşmalarla uluslararası fuar işletmelerini de üstlendiğine işaret eden Çelik, “İlk adımı Rusya'da Ural bölgesinde Ural Expo fuar alanında benzer bir anlaşma ile attık. Alanın tümüyle Türkiye'ye devri konusunda görüşmeleri sürdürüyoruz. Kısa sürede tamamlamış olacağız ve Türkiye'de ilk olan yurt dışında uluslararası fuar işletmeciliğine devam etmiş olacağız” diye konuştu.

İki ülke için kapsayıcı önemde

Libya Fuarlar İdaresi Başkanı Esam Abujella Aloul da Türkiye ve Libya arasında atılan bu adımdan dolayı mutlu olduğunu belirterek, “Bu anlaşma, Libya ve Türkiye arasında kapsayıcı bir öneme sahip. İnşallah bu fuar anlaşması, inşaat ve diğer sektörlerde kapsamlı olarak devam ettirilmesine sebebiyet verecektir” dedi.

DEİK Türkiye-Libya İş Konseyi Başkanı Murtaza Karanfil ise tarih boyunca Türkiye'nin Libya ile doğal bir bağının olduğunu belirterek, “Libya ile et ve tırnak gibiyiz. Bunun ayrılması ve kopması mümkün değildir. Tarihten gelen kardeşliğimiz Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün 1911'de Libyalıları İtalyan direnişine hazırlaması, 1974'te Libya'nın duruşu yine 2020'de Libya'nın yanında olmamız, vefalı iki ülkenin birbirine yakınlığını göstermektedir” diye konuştu.

Türkiye ve Libya arasında 2000'li yıllarda 96 milyon dolar olan ticaret hacminin, son 2-3 yılda 4 milyar doları aştığına işaret eden Murtaza Karanfil, “Ancak bizim için bu yeterli değildir. İnanıyoruz ki ticaretimizde 15 milyar dolar hedefine ulaşacağız. Bu açıdan imzalanan anlaşmanın önemi oldukça büyüktür” değerlendirmesinde bulundu. Libya İstanbul Başkonsolosu Salahedden F.M Alkasah ise bu anlaşmanın ileride daha iyi seviyelere ulaşacağına inandığını açıkladı.

Libya’da ilk fuar mobilya sektörüyle başlayacak

Nobel Şirketler Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Erhan Çelik, “Biz oradaki tüm fuar alanlarını işletmekle birlikte, Türkiye adına da en az 6 organizasyonu orada yapıyor olacağız. Farklı sektörlerdeki” dedi. Libya’da ilk fuarın mobilya ile başlayacağını açıklayan Çelik, “Makine, ayakkabı ve deri ile sektör fuarlarımız devam edecek” dedi.

Salonlara önemli kişi adları verilecek

Libya’da, Nobel Şirketler Grubu’nun üstleneceği fuarlarda, salon adlarının Türkiye ve Libya’daki kıymetli kişi ve yerlerin adlarının verileceğini, bu özelliğiyle de ilk olduğunu belirten Murtaza Karanfil, “Örneğin Ömer Muhtar, Mustafa Kemal Atatürk, İstanbul gibi isimler olacak” dedi. En son gelen haberde 50 yıllık ayakkabı devi iflas etti! ABD'li dev ayakkabı şirketi Rockport, 50 yıllık faaliyetin ardından iflas başvurusunda bulundu. Dünya ekonomik krizle boğuşurken Türkiye dünyada tüm hızla adımlara devam ediyor.