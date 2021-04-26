Salgının sona ermesi için aşılanma son derece önemli. Ülkemizde 21 milyon dozu aşkın aşı yapıldı. Aşı olmak isteyenler ise sıranın kendilerine ne zaman geleceğini araştırıyor. Peki, 50 yaş üstü ne zaman aşı olacak?

50 yaş üstü aşı randevusu alabiliyor mu? 50 yaşa aşı sırası geldi mi?

50 yaş üstü vatandaşlar aşı sırasının kendilerine gelip gelmediğini merak ediyor. Son olarak aşı randevuları 55 yaş için açıldı. Kısa süre içerisinde aşı sırasının 50-54 yaşa gelmesi bekleniyor.

Aşı takvimi

Birinci aşama

A Grubu: Sağlık kurumunda çalışanlar (kamu, özel, üniversite, vakıf vb. tıp fakültesi ve diş hekimliği fakültesi stajyer öğrencileri dahil) ile tüm eczane çalışanları (eczacı ve kalfalar dahil)

B Grubu: Yaşlı, engelli, koruma evleri gibi yerlerde kalan ve çalışanlar

C Grubu: 65 yaş ve üstü bireyler

İkinci aşama

A Grubu: Milli Savunma Bakanlığı, İçişleri Bakanlığı, kritik görevlerdeki kişiler, zabıta, özel güvenlik, Adalet Bakanlığı, cezaevleri, eğitim sektörü (öğretmenler ve öğretim üyeleri), gıda sektörü (SGK kayıtlarına göre) çalışanları (fırın, yemek fabrikaları, gıda imalathaneleri, ambalajlanmış su üreticileri vb.), taşımacılık (SGK kayıtlarına göre) sektöründe çalışanlar

B Grubu: 50-64 yaşlarındaki bireyler

Üçüncü aşama

A Grubu: Kronik hastalığı bulunanlar

B Grubu: 40-49 yaşındakiler

C Grubu: 30-39 yaş

D Grubu: 18-29 yaş

Dördüncü aşama

Aşılanma sırası geldiği halde zamanında yaptırmayanlar aşılanacak.

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