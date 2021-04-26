50 yaş üstü aşı randevusu alabiliyor mu? 50 yaşa aşı sırası geldi mi?
50 yaş aşı randevusu al | Koronavirüs salgınının kontrol altına alınması, vakaların azalması, ölümlerin sıfırlanması için aşılar son derece önemli. Ülkemizde 14 Ocak’tan bu yana aşı uygulaması sürüyor. Peki, son olarak aşı hakkı kime çıktı? Kaç yaşa aşı randevusu veriliyor. 50 yaş korona aşısı olabiliyor mu?
Salgının sona ermesi için aşılanma son derece önemli. Ülkemizde 21 milyon dozu aşkın aşı yapıldı. Aşı olmak isteyenler ise sıranın kendilerine ne zaman geleceğini araştırıyor. Peki, 50 yaş üstü ne zaman aşı olacak?
50 yaş üstü aşı randevusu alabiliyor mu? 50 yaşa aşı sırası geldi mi?
50 yaş üstü vatandaşlar aşı sırasının kendilerine gelip gelmediğini merak ediyor. Son olarak aşı randevuları 55 yaş için açıldı. Kısa süre içerisinde aşı sırasının 50-54 yaşa gelmesi bekleniyor.
Aşı takvimi
Birinci aşama
A Grubu: Sağlık kurumunda çalışanlar (kamu, özel, üniversite, vakıf vb. tıp fakültesi ve diş hekimliği fakültesi stajyer öğrencileri dahil) ile tüm eczane çalışanları (eczacı ve kalfalar dahil)
B Grubu: Yaşlı, engelli, koruma evleri gibi yerlerde kalan ve çalışanlar
C Grubu: 65 yaş ve üstü bireyler
İkinci aşama
A Grubu: Milli Savunma Bakanlığı, İçişleri Bakanlığı, kritik görevlerdeki kişiler, zabıta, özel güvenlik, Adalet Bakanlığı, cezaevleri, eğitim sektörü (öğretmenler ve öğretim üyeleri), gıda sektörü (SGK kayıtlarına göre) çalışanları (fırın, yemek fabrikaları, gıda imalathaneleri, ambalajlanmış su üreticileri vb.), taşımacılık (SGK kayıtlarına göre) sektöründe çalışanlar
B Grubu: 50-64 yaşlarındaki bireyler
Üçüncü aşama
A Grubu: Kronik hastalığı bulunanlar
B Grubu: 40-49 yaşındakiler
C Grubu: 30-39 yaş
D Grubu: 18-29 yaş
Dördüncü aşama
Aşılanma sırası geldiği halde zamanında yaptırmayanlar aşılanacak.
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