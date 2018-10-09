50 ürüne en az yüzde 10 indirim

Hazine ve Maliye Bakanı Albayrak, Türk ekonomisine yapılan saldırıları fırsata çevirmeye çalışanları topa tuttu. Enflasyonla Topyekun Mücadele Programı tanıtım toplantısı sonrası vatandaşları yüzünü güldürecek bir haber geldi.

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, "Market zinciri sahibi firmalarımız bugünden geçerli olmak üzere 50 üründe 2 ay boyunca yüzde 10 indirim yapacak." dedi.

İndirimli ürünler belli oldu

Et ve Süt Kurumu (ESK) ile Atatürk Orman Çiftliği Müdürlüğü (AOÇ), ürünlerinin fiyatlarında indirime giderek Enflasyonla Topyekun Mücadele Programı'na destek verdi. ESK'nin ısıl işlem görmüş sucuğunun kilogramı bugünden itibaren 34,65 liradan, AOÇ'nin günlük pastörize sütü litresi 2,80 liradan satışa sunulacak.

ESK'nin mağazalarında satılan 10 üründe bugünden itibaren yüzde 10 indirim uygulanacak. Buna göre, ısıl işlem görmüş acılı ve acısız sucukların kilogramı 34,65 liradan, "Türk Sucuk" ürününün kilogramı 38,70 liradan, sosis 28,50 liradan, fıstıklı salam 29,25 liradan, Macar salam 28,35 liradan satılacak.

Ayrıca tüketiciler ESK'nin "Yozgat kavurma" ve "Sığır EBK kavurma" ürünlerini kilogramı 36,45 liradan, "Sığır kıyma tipi kavurma"nın kilogramını 32,65 liradan ve "Bingöl kavurma"sını kilogramı 56,25 liradan alabilecek.

Süt ve pirinçte de indirim

Öte yandan, AOÇ'nin günlük pastörize sütünün fabrika satış fiyatı da litre başına 3,15 liradan yüzde 12,5 indirimle 2,80 liraya geriledi.

Kurumun geri dönüşümsüz şişe sütü 3,60 liradan, 100 mililitrelik sade, kakaolu ve damla sakızlı dondurması 1,60 liradan satılacak.

Keçi dondurması da 2 lira yerine 1,80 liradan satışa sunulacak.

Ayrıca, Toprak Mahsulleri Ofisi (TMO) de pirinç çeşitlerini yüzde 20-40 indirimle satmaya devam edecek.