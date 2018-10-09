THY - TR Çıkışlı DAB
0553 313 94 23

50 ürüne en az yüzde 10 indirim

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'ın "Fırsatçılara ve stokçulara izin verilmeyecek" açıklamasının ardından indirim haberi geldi. Market zincirleri, 50 üründe indirim yapacak.

09 Ekim 2018 Salı 23:37
50 ürüne en az yüzde 10 indirim

Hazine ve Maliye Bakanı Albayrak, Türk ekonomisine yapılan saldırıları fırsata çevirmeye çalışanları topa tuttu. Enflasyonla Topyekun Mücadele Programı tanıtım toplantısı sonrası vatandaşları yüzünü güldürecek bir haber geldi.

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, "Market zinciri sahibi firmalarımız bugünden geçerli olmak üzere 50 üründe 2 ay boyunca yüzde 10 indirim yapacak." dedi.

İndirimli ürünler belli oldu

Et ve Süt Kurumu (ESK) ile Atatürk Orman Çiftliği Müdürlüğü (AOÇ), ürünlerinin fiyatlarında indirime giderek Enflasyonla Topyekun Mücadele Programı'na destek verdi. ESK'nin ısıl işlem görmüş sucuğunun kilogramı bugünden itibaren 34,65 liradan, AOÇ'nin günlük pastörize sütü litresi 2,80 liradan satışa sunulacak.

ESK'nin mağazalarında satılan 10 üründe bugünden itibaren yüzde 10 indirim uygulanacak. Buna göre, ısıl işlem görmüş acılı ve acısız sucukların kilogramı 34,65 liradan, "Türk Sucuk" ürününün kilogramı 38,70 liradan, sosis 28,50 liradan, fıstıklı salam 29,25 liradan, Macar salam 28,35 liradan satılacak.

Ayrıca tüketiciler ESK'nin "Yozgat kavurma" ve "Sığır EBK kavurma" ürünlerini kilogramı 36,45 liradan, "Sığır kıyma tipi kavurma"nın kilogramını 32,65 liradan ve "Bingöl kavurma"sını kilogramı 56,25 liradan alabilecek.

Süt ve pirinçte de indirim

Öte yandan, AOÇ'nin günlük pastörize sütünün fabrika satış fiyatı da litre başına 3,15 liradan yüzde 12,5 indirimle 2,80 liraya geriledi.

Kurumun geri dönüşümsüz şişe sütü 3,60 liradan, 100 mililitrelik sade, kakaolu ve damla sakızlı dondurması 1,60 liradan satılacak.

Keçi dondurması da 2 lira yerine 1,80 liradan satışa sunulacak.

Ayrıca, Toprak Mahsulleri Ofisi (TMO) de pirinç çeşitlerini yüzde 20-40 indirimle satmaya devam edecek.

Haber Tarihi: 09 Ekim 2018 Salı 23:37
  1. Yozgat
  2. Bingöl
  3. 50 ürüne asgari yüzde 10 indirim
  4. indirim
  5. berat albayrak
  6. market
  7. süt
  8. pirinç
  9. en son haber
  10. Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak

YORUM YAZ

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Azerbaycan Milli Meclis Başkanı Esadov: Ermenistan Türkiye'yi suçluyor ama...
    1. Azerbaycan Milli Meclis Başkanı..
    2. Trump, BM için adayını açıkladı:..
    3. Suudi Arabistan konsolosluğunda..
    4. Suudi konsolosluğunda hareketli anlar!
    5. Yunanistan panikte! "Türkiye..
    6. Kayseri'de uyuşturucu operasyonları:..
    7. Jim Mattis'ten Cemal Kaçıkçı açıklaması
    8. Bursa'da FETÖ operasyonu: 6'sı asker..
    9. 50 ürüne en az yüzde 10 indirim
    10. Sinop'ta trafik kazası: 1 kişi yaralandı
    11. Avrasya Meclis Başkanları 3...
    12. Bağcılar'da yan yatan binaya kontrollü..
    13. Tekirdağ'da üç zehir taciri kıskıvrak..
    14. Karaman’da minibüsle çarpışan..
    15. Milli judocu Arjantin'de 3. oldu
    16. Jim Mattis'ten 'Kaşıkçı' açıklaması:..
    17. ATM düzenek yerleştiren 4 kişi suçüstü..
    18. Hatay'da inşaattan düşen işçi öldü
    19. Niğde'de korkunç olay! Anne öldü, 3..
    20. Mustafa Varank açıkladı! O borçlar 3..
    Süresiz nafakaya Meclis ayarı mı geliyor?
    Süresiz nafakaya Meclis ayarı mı geliyor?
    EYT emeklilikte yaşa takılanların umudu Cumhurbaşkanı Erdoğan!
    EYT emeklilikte yaşa takılanların umudu Cumhurbaşkanı Erdoğan!
    AK Parti ve MHP af konusunda anlaştı mı?
    AK Parti ve MHP af konusunda anlaştı mı?
    İşsizlik maaşı kaç ay alınır İşsizlik maaşı hesaplama
    İşsizlik maaşı kaç ay alınır İşsizlik maaşı hesaplama
    Ekimde öğretmen ataması olacak mı?
    Ekimde öğretmen ataması olacak mı?

    Günün Karikatürü

    10 Ekim 2018
    BİM Şok aktüel indirim ürünleri kataloğu listesi!
    BİM Şok aktüel indirim ürünleri kataloğu listesi!
    2018 nafaka miktarı ne kadar?
    2018 nafaka miktarı ne kadar?