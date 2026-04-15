Dünya 50 milyon kişiye hortum alarmı: ABD’de fırtına ve sel kabusu büyüyor
Dünya

50 milyon kişiye hortum alarmı: ABD’de fırtına ve sel kabusu büyüyor

Yeniakit Publisher
Haber Merkezi Giriş Tarihi:
50 milyon kişiye hortum alarmı: ABD’de fırtına ve sel kabusu büyüyor

ABD’nin orta ve iç kesimlerinde 50 milyondan fazla kişi şiddetli fırtına ve hortum tehdidi altındayken, çok sayıda eyalette hortum, dolu ve sel ciddi hasara yol açtı.

ABD'nin orta kesimleri ile iç bölgelerinde 50 milyondan fazla kişi, şiddetli fırtına ve hortum tehlikesine karşı uyarıldı. Yerel medyada yer alan haberlere göre, ABD'nin bazı eyaletlerinde şiddetli hava koşulları etkisini sürdürüyor.

ABD Ulusal Hava Durumu Servisi (NWS) Minnesota, Wisconsin, Kansas ve Iowa eyaletlerinde en az 14 hortum görüldüğünü açıkladı.

Bazı bölgelerde de beyzbol topu büyüklüğünde dolu yağdı.

Lowa, Wisconsin, Illinois, Indiana, Ohio ve Michigan eyaletlerinin bazı kesimlerinde, 50 milyondan fazla kişi için sert hava koşulları nedeniyle yüksek riskli hava durumu uyarısı yapıldı.

Kansas'ın Ottawa kentinde etkili olan hortum, yaklaşık 11 kilometrelik bir alanda hasara yol açtı, olayda 3 kişi hafif yaralandı.

Michigan eyaletinde de şiddetli yağış sele neden oldu. Nehirlerin taşması sonucu yollar ve köprüler zarar gördü, bazı evleri su bastı.

Meteoroloji uzmanları, Oklahoma'dan Wisconsin'e kadar uzanan bölgede fırtına riskinin devam edeceği uyarısında bulundu.

