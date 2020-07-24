50 milyar liralık esnaf bayramı

Türkiye Esnaf ve Sanatkârları Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken, “50 milyar liralık bir ciro beklediğimiz bu bayramda ülke olarak esnafımıza sahip çıkmalıyız” dedi. COVİD -19 nedeniyle Ramazan Bayramı’nda istediği satışı yapamayan esnaf ve sanatkârın, bu bayramdan ümitli olduğunu dile getiren Palandöken, normalleşme sürecinin etkisiyle satışların artmasını beklediklerini vurgulayarak, “Hayvan besicilerimiz kurbanlıkları pazara sürerken bakkaldan manava, fırıncıdan pastacıya, kasaptan kuru yemişçiye, konfeksiyoncudan terziye, berberden kuaförlere kadar tüm esnafımız hummalı bir şekilde çalışarak istenen hijyen şartlarını da yerine getirerek vatandaşların Kurban Bayramı için talebini karşılamaya hazır. 50 milyar liralık bir ciro beklediğimiz bu bayramda ülke olarak esnafımıza sahip çıkmalıyız. Kurban Bayramı alışverişleri sayesinde çarşı pazardaki canlılık esnafımızın yüzünü güldürecek.”