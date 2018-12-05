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50 metre yüksekte namaz kıldı

Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ilçesinde bir inşaatta çalışan vinç operatörü 50 metre yüksekte namaz kıldı.

05 Aralık 2018 Çarşamba 18:08
50 metre yüksekte namaz kıldı

Tekirdağ’ın Süleymanaşa ilçesinde katlı otopark inşaatında çalışan vinç operatörü öğle ezanı okununca vinci kıbleye çevirerek 50 metre yüksekte namazını kıldı. Vatandaşlar önce eylem zannetti ama gerçek sonradan anlaşıldı.

Edinilen bilgiye göre eski belediye binasının bulunduğu Tuğlalı Park’ta yapımı devam eden yeraltı otopark inşaatında çalışan vinç operatörü metrelerce yükseklikteki vincin üzerinde namaz kıldı. Önce vinci kıble yönüne çeviren operatör daha sonra hazırlığını yaparak ezanın okunmasıyla birlikte öğle namazını kılmaya başladı.

Gökyüzünde namaz kıldı

Namaz vakti çalıştığı kabinden çıkan vinç operatörünün, yerden yaklaşık 50 metre yükseklikteki denge bölümünde namazını eda etmesi, yürekleri ağza getirirken, bazı vatandaşlar olayı eylem sandı. Öğle namazını kılan operatör daha sonra vinci eski haline çevirerek çalışmasına devam etti.

Haber Tarihi: 05 Aralık 2018 Çarşamba 18:08
  1. Tekirdağ
  2. 50 metre yüksekte namaz kıldı

YORUM YAZ

  • AzizAziz50 dk önce
    Kılacak olan kılıyor.Kılmayacağa bahane çok
  • Salih Salih 51 dk önce
    Hayatı verene göre ayarlamak
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