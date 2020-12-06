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Yerel 50 metre yükseklikte ibadetini aksatmadı
Yerel

50 metre yükseklikte ibadetini aksatmadı

Bursa'da, İnegöl Belediyesi ve kent meydanı inşaatında görevli vinç operatörü, 50 metre yükseklikte namazını kılarak ibadetini aksatmadı.

Yeniakit Publisher
2020-12-06 13:55:00 -
50 metre yükseklikte ibadetini aksatmadı

Bursa, İnegöl Belediyesi ve kent meydanı inşaatında operatörlük yapan işçi, metrelerce yükseklikteki vincin üzerinde ibadet etti.

İkindi namazı vakti çalıştığı kabinden çıkan vinç operatörü, yerden yaklaşık 50 metre yükseklikteki denge bölümünde namaz kıldı.

Vinç operatörü, namaz kılarken, kendisini merakla izleyenler tarafından cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

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