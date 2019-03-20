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50 kişiyi şehit eden Haçlı teröristi ile ilgili korkunç iddia

Yeni Zelanda polisi, camilere düzenlediği alçak saldırı ile 50 Müslümanı şehit eden Haçlı teröristinin başka bir saldırı daha planlamış olabileceğini bildirdi.

20 Mart 2019 Çarşamba 10:54
50 kişiyi şehit eden Haçlı teröristi ile ilgili korkunç iddia

Yeni Zelanda Emniyet Genel Müdürü Mike Bush, Christchurch kentindeki iki camide ateş açarak 50 kişiyi öldüren teröristin başka bir saldırı daha planlamış olabileceğini belirtti.

Bush, yaptığı açıklamada, saldırıları düzenleyen teröristin, başka bir saldırıyı gerçekleştirmeye giderken güvenlik ekipleri tarafından yakalandığı ihtimalinin yüksek olduğunu ifade etti.

Soruşturmanın devam etmesi nedeniyle daha fazla detay vermek istemediğini söyleyen Bush, teröristin yakalanmasıyla daha fazla can kaybının engellediğini vurguladı.

Bush ayrıca soruşturmaya yardımcı olmak üzere Federal Soruşturma Bürosundan (FBI) yetkililerin Yeni Zelanda'ya geldiğini söyledi.

5 şehidin kimliği belli oldu

Yeni Zelanda polisi geçen cuma düzenlenen saldırılarda hayatını kaybedenlerden 5'inin kimliğini açıkladı.

Bu 5 kişinin Nur Camisi'nde hayatını kaybedenler olduğunu belirten yetkililer, kimliği tespit edilenlerin Yeni Zelandalı 71 yaşındaki Hati Muhammed Davud Nabi, 63 yaşındaki Muhsin Muhammed el Harbi, 36 yaşındaki Cüneyd İsmail, 3 yaşındaki Mucaad İbrahim ve Ürdünlü 38 yaşındaki Kamil Mohd Kemal Kamil Derviş olduğunu belirtti.

Polis yetkilileri, hayatını kaybeden 50 kişiden 21'inin cenazelerinin ailelerine teslim edildiğini duyurdu.

Yeni Zelanda'nın Christchurch kentindeki iki camiye 15 Mart'ta cuma namazı sırasında düzenlenen terör saldırılarında 50 kişi yaşamını yitirmişti. 

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Haber Tarihi: 20 Mart 2019 Çarşamba 10:54
  1. Yeni Zelanda Emniyet Genel Müdürü Mike Bush
  2. yeni zelanda saldırısı
  3. Federal Soruşturma Bürosu

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  • HarunHarun31 dk önce
    Abd geldiyse yardimci DEĞIL ört bas etmeye gelmiştir, yani olay kapanmıştır

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