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Yaşam 50 gün sonra cesedi bulundu! Televizyon programında arayan eşi gözaltına alındı
Yaşam

50 gün sonra cesedi bulundu! Televizyon programında arayan eşi gözaltına alındı

Yeniakit Publisher
2024-05-13 18:48:00 -
50 gün sonra cesedi bulundu! Televizyon programında arayan eşi gözaltına alındı

Muğla'nın Seydikemer ilçesinde 50 gündür aranan kişinin cesedi taşlarla üzeri kapatılmış halde bulunurken; kendisini televizyon programında arayan eşi gözaltına alındı.

Ailesi, kayıp Şaban A'nın (52) bulunması için, bir televizyon programına katıldı. Programa katılanların konuşmalarından yola çıkan İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, soruşturmayı derinleştirdi.

Kötü koku üzerine harekete geçildi

Sarıyer mevkisinde üzeri taşlarla kaplı bir alandan kötü koku yayıldığı ihbarı üzerine bölgeye polis ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Taşların altında bulunan cesedin Şaban A'ya ait olduğu belirlendi.

3 şüpheli gözaltına alındı

Olayla ilgili televizyon programına katılan Şaban A'nın eşinin de aralarında bulunduğu 3 şüphelinin gözaltına alındığı öğrenildi.

Şaban A'nın cesedi, kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için Muğla Adli Tıp Kurumuna gönderildi.
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