50 düzensiz göçmen yakalandı
Muğla'nın Datça ilçesinde, yasa dışı yollarla yurt dışına çıkmaya çalışan 50 düzensiz göçmen yakalandı.
Muğla-Datça'da, yasa dışı yollarla yurt dışına çıkmaya çalışan 50 düzensiz göçmen yakalandı.
Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri, Datça Murdala Koyu açıklarında iki can salı içerisinde düzensiz göçmen olduğu bilgisi üzerine bölgeye hareket etti.
Can salındaki 50 düzensiz göçmen, sahil güvenlik ekiplerince yakalanarak karaya çıkarıldı.
Düzensiz göçmenler işlemlerinin ardından Muğla İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edilecek.