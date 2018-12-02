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50 bin TL hibe için son hafta

Türkiye İş Kurumu tarafından kendi işini kuracak engellilere ve eski hükümlülere yönelik hibe desteğinde başvuru tarihi 7 Aralık’ta doluyor.

02 Aralık 2018 Pazar 10:07
50 bin TL hibe için son hafta

Türkiye İş Kurumu’nun kendi işini kuracak engellilere ve eski hükümlülere yönelik sağladığı hibe destekleri için başvuru tarihi 7 Aralık’ta doluyor.

Destekler kapsamında engellilere 50 bin TL’ye kadar, eski hükümlülere ise net 15 asgari ücret tutarı yaklaşık 30 bin TL hibe verilecek.

İŞKUR’a kayıtlı 18 yaşından büyük, eski hükümlü ya da en az yüzde 40 engelli olma şartının arandığı hibe programı için hazırlanan projeler, kamu ve sosyal tarafların temsilcilerinden oluşan komisyon tarafından değerlendirilecek. Projelerin finansmanı belli sayıda engelli ve eski hükümlü çalıştırmayan işverenlerden tahsil edilen idari para cezalarından karşılanıyor. 2019/1. dönem hibe programına ilişkin başvuru rehberi www.iskur.gov.tr adresinde yer alıyor.

Haber Tarihi: 02 Aralık 2018 Pazar 10:07
  1. Türkiye İş Kurumu
  2. İŞKUR
  3. hibe

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