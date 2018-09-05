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50 bin Suriyeli Türkiye'ye dönmedi

İçişleri Bakanlığı Göç İdaresi Genel Müdür Vekili Abdullah Ayaz, Ramazan Bayramı dolayısıyla ülkelerine giden Suriyelilerde 50 bininin gönüllü olarak geri dönmediğini açıkladı.

05 Eylül 2018 Çarşamba 11:20
50 bin Suriyeli Türkiye'ye dönmedi

İçişleri Bakanlığı Göç İdaresi Genel Müdür Vekili Abdullah Ayaz, bu yıl Ramazan Bayramı dolayısıyla ülkelerine giden Suriyelilerden 50 bininin gönüllü olarak Türkiye'ye dönmediğini, Kurban Bayramı sonrasındaki dönüşlerinin devam ettiğini, ancak ülkelerinde kalan Suriyeli sayısının yüksek olacağını düşündüklerini bildirdi.

Ayaz yaptığı açıklamada, Türkiye'de bulunan 153 bin 258 Suriyelinin Ramazan Bayramı'nda ülkesine gittiğini belirtti.

GEÇEN YIL 40 BİNDEN FAZLASI DÖNÜŞ YAPMADI

Bu yıl Ramazan Bayramı için gidenlerden 50 bin Suriyelinin gönüllü olarak Türkiye'ye dönmediğini aktaran Ayaz, Kurban Bayramı sonrasındaki dönüşlerin ise devam ettiğini, ancak ülkelerinde kalan Suriyelilere ilişkin rakamların yüksek olacağını düşündüklerini ifade etti.

Ayaz, geçen yıl Ramazan ve Kurban bayramlarında ülkelerine gitmeleri için çıkış izni verilen Suriyelilerden de 40 binden fazlasının Türkiye'ye dönüş yapmadığını belirterek, şunları kaydetti:

"2017 ve 2018 yıllarında bayram vesilesiyle ülkelerine çıkış yapan Suriyelilerin kayda değer bir kısmının geri dönmemiş olması dikkat çekici. Suriyelilerden 2017'de bayramlarda çıkış yapanların yaklaşık yüzde 15'i, 2018'de ise yaklaşık yüzde 57'si ülkemize geri dönmemişlerdir. Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı operasyonları sayesinde toplamda 252 bin Suriyeli ülkesine gitti. 2018'de kaydedilen bu artış, Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı operasyonları ile Suriye'de sağlanan güvenlik ve istikrarın bir göstergesi olması bakımından Türkiye'nin idari ve askeri başarısının yansımasıdır."

SURİYELİLERE BAYRAMDA TÜRKİYE'DEN ÇIKIŞ İZNİ VERİLMESİ

Göç İdaresi Genel Müdürlüğünce, Ramazan ve Kurban bayramları süresince Suriyelilere Türkiye'den çıkış izni verilmesinin çeşitli basın ve yayın organları tarafından eleştirildiğini anımsatan Ayaz, "Türkiye'ye dönmeyen Suriyeli sayısı, bayram vesilesiyle Suriyelilere tanınan bu imkanın ne kadar doğru bir adım olduğunu göstermiştir." ifadelerini kullandı.

Haber Tarihi: 05 Eylül 2018 Çarşamba 11:20
  1. İçişleri Bakanlığı Göç İdaresi Genel Müdür Vekili Abdullah Ayaz
  2. Ramazan Bayramı
  3. Kurban Bayramı
  4. suriyeliler

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