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Ekonomi 50 bin parsel arsa satılmıştı! Çok ama çok büyük hüsran
Ekonomi

50 bin parsel arsa satılmıştı! Çok ama çok büyük hüsran

Yeniakit Publisher
2023-06-29 09:46:00 -
50 bin parsel arsa satılmıştı! Çok ama çok büyük hüsran

Geçen yıl yatırımcıların gözdesi haline gelen 'Metaverse' arsa fiyatlarında ciddi bir düşüş yaşanmaya başladı.

Geçen yıl yatırımcıların gözdesi haline gelen 'Metaverse' arsaları ciddi değer kaybı yaşadı. Türkiye'de 50 bin parsel Metaverse arsası satılırken, o dönem fiyatı 300 lira iken bugünlerde 40 liraya kadar düştü. Uzmanlar, bu tür yatırımların belirsizlik içerdiğini belirterek "Bir süre popüler olan bu yatırım aracı şimdilerde ciddi değer kayıpları yaşıyor" diyor.

Bir dönemde kapış kapış satılan Metaverse arsalarının bugünlerde yüzüne bakan yok. Dünya haritasının parsellere bölündüğü Metaverse platformu OVR'de geçen yıl İstanbul'da ortalama 300 liradan alıcı bulan bir parselin bugünkü bedeli 40 liraya kadar düştü.

Şu anda OVR evreninde İstanbul Boğazı hattında 60 liranın altında arsa satın almak mümkün... İstanbul'un daha ücra köşelerinde ise fiyatlar dip yaptı. Bugüne dek sadece Türkiye'de 35 bin, İstanbul'da ise 15 bin parsel arsa satışı oldu. Dünyada en fazla Metaverse satışı olan ülke ise Türkiye idi. Öte yandan bu evrende son 3 aydır satılık arsa satışlarındaki artış da dikkat çekiyor.

Türkiye Gazetesi

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Yorumlar

Fethi

Bir hayaldi,oda bitti, şimdi metevorse sahipleri ahmaklarin parasıyla sefa sürüyorlar, yarın başka bir planla başka aptalların parasını toplamaya başlarlar. Örneğin: milletin elindeki daireleri, arabaları, fabrikaları gibi...
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