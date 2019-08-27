0553 313 94 23

5. Zırhlı Tugay Komutanlığı’nda devir teslim töreni

5.

27 Ağustos 2019 Salı 09:38
5. Zırhlı Tugay Komutanlığı’nda devir teslim töreni

5. Zırhlı Tugay Komutanlığı’nda sancak ve komuta devir teslim töreni düzenlendi.


Müttefik Dönüşüm Komutanlığı’na atanan Tuğgeneral Şefik Atak ve Gaziantep Tugay Komutanı olarak atanan Tuğgeneral Hacı Halil Osma arasında gerçekleştirilen törende Tuğgeneral Atak görevi Tuğgeneral Osma’ya teslim etti. İstiklal Marşı, kutlama mesajları, atama emri ve 5. Zırhlı Tugay tarihçesinin okunması ile başlayan törende devir-teslim yapan komutanların özgeçmişleri okunarak Tuğgeneral Atak ve Tuğgeneral Osma tarafından devir-teslim andı içildi.


6. Mekanize Piyade Tümen Komutan Vekili Tuğgeneral Uğur Bülent Acarbay tarafından Tuğgeneral Atak’a hizmet anısı ve hediyesi verilmesi ile devam eden tören askeri geçit ile sona erdi.


5. Zırhlı Tugayında düzenlenen törene Vali Davut Gül, Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, Gaziantep milletvekilleri, askeri erkan ile şehit yakınları katıldı.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 27 Ağustos 2019 Salı 09:38
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    KDK engelli memura lojman hakkı için “artı puan” tavsiye etti
    1. KDK engelli memura lojman hakkı için..
    2. İçişleri Bakanlığı, iç güvenlik..
    3. (Özel) "İnsanlık ölmüş" dedirten..
    4. Tunceli'de 2 terörist öldürüldü
    5. Q7’ye Süper Lig’den 2 talip! ‘Paramı..
    6. İşçiye CHP zulmü 125. gününde
    7. Asya borsaları
    8. Sulama kanalına düşen genç boğuldu
    9. Abdulkadir Parmak, Ünal Karaman ile..
    10. (Özel) Kurtarılması için basınçlı hava..
    11. Türkiye, Azerbaycan ve Gürcistan'dan..
    12. (Özel) Üsküdar’da yere düşen üç Ebabil..
    13. İhlas Vakfı Afyonkarahisar’da yurt açtı
    14. Milli odalardan 'kayyım'a destek
    15. Otomobil bahçeye uçtu faciadan dönüldü
    16. Dillere destan bir tarif: Dört mevsim..
    17. Lüleburgaz'da uyuşturucu iğneler bulundu
    18. Bakan Pekcan'dan fidan dikme..
    19. (Özel) Pendik’te yaya geçidinde aracın..
    20. Brent petrolün varili 58,74 dolar
    21. "Trabzonspor'un yeniden temelleri..
    22. Kadınlar bu sistemle doğum korkusunu..
    23. Meksika'da silahlı saldırı! Ölüler var
    24. CHP’li Belediyede işinden olan..
    25. Musabeyli Kaymakamı Avcı’dan veda..
    26. Meksika'da silahlı saldırı
    27. Günde bir bardak şalgam, gribi..
    28. 5. Zırhlı Tugay Komutanlığı’nda devir..
    29. Vali Yaman’dan iddialara yanıt
    30. (Özel) Anne-babalar dikkat:..
    Kulisleri hareketlendiren iddia: ABD, AK Parti'yi parçalamaya kararlı
    Kulisleri hareketlendiren iddia: ABD, AK Parti'yi parçalamaya kararlı
    Eski MİT Müsteşar Yardımcısı Davutoğlu’na seslendi! ‘Açıklaman gerekir’
    Eski MİT Müsteşar Yardımcısı Davutoğlu’na seslendi! ‘Açıklaman gerekir’
    Ezana küfretti Akit’i yasaklattı
    Ezana küfretti Akit’i yasaklattı
    Metin Külünk'ten kritik uyarı: Bunu hesabını asla veremezler
    Metin Külünk'ten kritik uyarı: Bunu hesabını asla veremezler
    Akşener'den flaş idam çıkışı: Erdoğan talimat verirse imzalarım
    Akşener'den flaş idam çıkışı: Erdoğan talimat verirse imzalarım

    Günün Karikatürü

    26 Ağustos 2019
    Muharrem İnce'den HDP ziyaretinde özür gibi açıklama! 'Partim bir hata yaptı'
    Muharrem İnce'den HDP ziyaretinde özür gibi açıklama! 'Partim bir hata yaptı'
    Teröristler bu direnişi hiç beklemiyordu! Tankerlere el konuldu, müzakere istiyorlar
    Teröristler bu direnişi hiç beklemiyordu! Tankerlere el konuldu, müzakere istiyorlar