“5 Yıldızlı Havalimanı” ödülü verildi

Yakın zaman önce dijital alt yapısı ve teknolojik gelişmişliği sayesinde Uluslararası Havalimanları Konseyi (ACI) tarafından düzenlenen “16th ACI Europe Awards” kapsamındaki “Dijital Dönüşüm” kategorisinde “En İyi Havalimanı” olarak tescillenen İstanbul Havalimanı, ödüllerine bir yenisini daha ekledi. İstanbul Havalimanı, Londra merkezli uluslararası hava taşımacılığı araştırma kuruluşu Skytrax tarafından “5 Yıldızlı Havalimanı” ödülüne layık görüldü.

Kısa sürede büyük başarı

Kovid-19 salgını sürecine özel verilen “5 Yıldızlı Kovid-19 Önlemli Havalimanı” ödülünü de almaya hak kazanan havalimanı, Roma’daki Fiumicino Havalimanı, Doha’daki Hamad Uluslararası Havalimanı ve Bogota’da bulunan El Dorado Havalimanı’nın ardından bu unvana erişen dünyadaki dördüncü havalimanı oldu. İstanbul Havalimanı ayrıca dünyada “5 yıldız” alan en büyük terminale sahip havalimanı olma başarısını da gösterdi. İGA Havalimanı İşletmesi İcra Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü Kadri Samsunlu, havalimanının, açılışının üstünden 2, tam kapasite operasyonlara başlamasının üstündense 1,5 yıl geçtiğini hatırlattı.

“Eşine benzerine az rastlanır bir durum”

Böyle bir havalimanın Skytrax gibi dünya çapında önemli bir havacılık otoritesi tarafından hem “5 Yıldızlı Havalimanı” hem de “5 Yıldızlı Kovid-19 Önlemli Havalimanı” olarak değerlendirilmesinin eşine benzerine az rastlanan bir durum olduğunu kaydeden Samsunlu, şu değerlendirmede bulundu: “Şunu gururla söyleyebilirim ki İGA olarak, biz bunu İstanbul Havalimanı’nda başardık. Havalimanımızda müşteri odaklı bir kültür oluşturduk, bunu daha da ilerleteceğiz, bu yöndeki çalışmalarımıza hızla devam ediyoruz. Global aktarma merkezi havalimanları arasında Doha, Hong Kong, Münih, Seul Incheon, Şanghay, Singapur ve Tokyo’nun ardından dünyada ‘5 Yıldız’ alan 8. hub havalimanıyız. Havalimanlarında uygulanan Kovid-19 tedbirleri açısından da ‘5 Yıldızlı Kovid-19 Önlemli Havalimanı’ ödülünü alan dünyada dördüncü havalimanı olduk. Her iki unvanı dünyada aynı anda taşıyabilense ikinci havalimanıyız. İstanbul Havalimanı diğer tüm özelliklerinin yanı sıra ‘5 Yıldız’ alan havalimanları arasında en büyük terminale sahip olanı.”