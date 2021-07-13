5 yıldır aranan FETÖ firarisi eski 2. sınıf emniyet müdürü tutuklandı
Konya'nın Akşehir ilçesinde 5 yıldır aranan FETÖ firarisi eski 2. sınıf emniyet müdürü tutuklandı.
Konya'nın Akşehir ilçesinde yakalanan Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) firarisi eski 2. sınıf emniyet müdürü tutuklandı.
5 yıldır aranıyordu
İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kentte durumundan şüphelendikleri B.B'nin Genel Bilgi Toplama (GBT) sisteminde, Afyonkarahisar Sulh Ceza Hakimliğince FETÖ üyesi olma suçundan 5 yıldır arandığını tespit etti.
Gözaltına alınan zanlı, Afyonkarahisar İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekiplerine teslim edildi.
Tutaklandı
İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen B.B. çıkarıldığı sulh ceza hakimliğince tutuklandı.