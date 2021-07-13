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Gündem 5 yıldır aranan FETÖ firarisi eski 2. sınıf emniyet müdürü tutuklandı
Gündem

5 yıldır aranan FETÖ firarisi eski 2. sınıf emniyet müdürü tutuklandı

Konya'nın Akşehir ilçesinde 5 yıldır aranan FETÖ firarisi eski 2. sınıf emniyet müdürü tutuklandı.

Yeniakit Publisher
2021-07-13 20:54:00 - 2021-07-13 21:01:27
5 yıldır aranan FETÖ firarisi eski 2. sınıf emniyet müdürü tutuklandı

Konya'nın Akşehir ilçesinde yakalanan Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) firarisi eski 2. sınıf emniyet müdürü tutuklandı.

5 yıldır aranıyordu

İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kentte durumundan şüphelendikleri B.B'nin Genel Bilgi Toplama (GBT) sisteminde, Afyonkarahisar Sulh Ceza Hakimliğince FETÖ üyesi olma suçundan 5 yıldır arandığını tespit etti.

Gözaltına alınan zanlı, Afyonkarahisar İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekiplerine teslim edildi.

Tutaklandı

İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen B.B. çıkarıldığı sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

 

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