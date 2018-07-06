5 yıldır aranan cinayet hükümlüsü yakalandı!

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri, merkez Seyhan ilçesi Gürselpaşa Mahallesi'ndeki kahvehanede bir kişinin öldüğü, 3 kişinin yaralandığı silahlı kavgayla ilgili "kasten adam öldürme suçundan" 17 yıl 7 ay 20 gün hapis cezası alan İbrahim Şahinoğlu'nun yakalanması için çalışma başlattı.

Yaklaşık 5 yıldır aranan Şahinoğlu, merkez Seyhan ilçesi Bahçeşehir Mahallesi’nde olabileceğini bilgisi üzerine ekipler bölgeye yönlendirildi.

Polis, hükümlüyü sokakta yakaladı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Şahinoğlu, cezaevine gönderildi.​