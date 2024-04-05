5 yılda nereden nereye! Faşist Wilders’ın sağ kolunun değişimi

İslam karşıtı bir kitap yazmak için çıktığı yolda Hz. Muhammed ve İslam’la ilgili yaptığı okumaların etkisiyle Müslümanlığa geçen Klaveren, “kendi yarattığı canavara karşı” mücadele ediyor.

KİTAPLA DÖNÜŞTÜ

11 Eylül saldırıları ve Hollandalı sinemacı Theo van Gogh’un kendisini “cihatçı” olarak niteleyen birisi tarafından öldürülmesi sonrasında İslam karşıtı düşünceler edindiğini söyleyen Klaveren, Avrupa’da İslam’a karşı savaşmak amacıyla aktif siyasete katılma kararı aldığını söylüyor. Yıllarca Hollanda’da camilerin ve İslami okulların kapatılması, Kuran’ın yasaklanması, Arapça’nın halk arasında konuşulmasının engellenmesi gibi İslam karşıtı kararların alınması için mücadele eden Klaveren, bugün ise bambaşka bir hayat yaşıyor. 2014 yılında parti lideri Wilders’in politik söyleminde İslam karşıtlığından ırkçılığa doğru bir geçiş gözlemlemesiyle PVV’den ayrılan Klaveren, siyaseti bırakmasının ardından “İslam’ın yarattığı tehdit” ile ilgili bir kitap yazmaya başlasa da sürecin sonunda Müslüman oluyor.

KURAN DAĞITIYOR

“Kulağa biraz masal gibi geliyor ama gerçekten oldu” diye anlatan Van Klaveren, bir gün ağır bir kitap rafının yere düştüğünü, düşen bir Kuran’ı eline aldığında karşısına “Kör olan gözleri değil, kalpleridir” ifadesinin yer aldığı ayetin çıktığını söylüyor. Siyasi yaşamının aksine şimdi Hollanda’da İslam’ın insanlara anlatılması için kurulan bir vakfın aktif bir üyesi olan Klaveren, İslam karşıtı Pegida grubunun Kuran yakma eylemleri yaptığı bölgelerde insanlara binlerce Kuran dağıtıyor. Geçen yıl kasım ayında yapılan Hollanda seçimlerinden yüzde 23’lük oy oranıyla birinci çıkan aşırı sağcı Özgürlük Partisi’nin (PVV) bir zamanlar etkili bir üyesi olan Klaveren, “Oluşmasına yardım ettiğim her şey hâlâ orada. Gerçekten benim uydurduğum şeyleri söylediklerini duyuyorum” ifadelerini kullanıyor.