5 yılda 804 çocuk mahkemelik! Çocuklara da 5816 zulmü

Dünya üzerinde bir şahsı korumaya yönelik tek hukuki düzenleme olan 5816 sayılı Atatürk’ü Koruma Kanunu malum zihniyetin zulüm sopasına dönüşürken, son 5 yılda 804’ü çocuk olmak üzere 29 bin 749 kişinin yargılandığı ortaya çıktı.

Yasa değil zulüm sopası

Her fırsatta halkın oylarıyla seçilen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a edilen hakaretlerin ifade özgürlüğü kapsamında değerlendirilmesi gerektiğini savunan laikçi azınlık, Mustafa Kemal’e yönelik en ufak eleştiriyi dahi dava konusu yapıyor. Devletin temsil makamı olan Cumhurbaşkanlığını korumaya yönelik kanunu sanki Erdoğan’a yönelik bir yasaymış gibi çarpıtan zillet korosu, sıra 5816 sayılı “Atatürk Hakkında İşlenen Suçlar” kanununa gelince, küçük büyük demeden soluğu mahkemede alıyor.

5 yılda 30 bin mağdur

1951’den beri yürürlükte olan 5816 Sayılı Atatürk’ü Koruma Kanunu, 72 yıldır küçük büyük ayrımı yapmadan can yakmaya devam ediyor. Son olarak İzmir Kemalpaşa ilçesinde 16 yaşındaki Y.İ. adlı çocuğun Atatürk rölyefini sprey boya ile boyamasını bahane eden seküler yobazlar mütedeyyin kesime nefret kusarken, CHP ve avanesinin susturma sopasına dönen 5816 sayılı kanun kapsamında 5 yılda 804’ü çocuk 29 bin 749 vatandaşa soruşturma açıldığı ortaya çıktı.

Çocukların hayatı kararıyor

Zulüm, baskı ve yolsuzluklarını Mustafa Kemal’in arkasına saklanarak örten malum zihniyet, en küçük eleştiriyi dahi “Atatürk’e hakaret” kılıfıyla mahkemeye taşıyıp aydınları, yazarları, fikir adamlarını sustururken, 5816 sayılı yasa çocukların da hayatı karartıyor. Henüz reşit sayılmayan çocuklara bile acımayan ve “nasıl bir nefretle büyütülmüşse” diyerek ailelerine dil uzatan azgın azınlığın son 5 yıl içerisinde yaşları 12 ile18 yaş arasında değişen yüzlerce çocuğu şikayet ederek haklarında “Atatürk Hakkında İşlenen Suçlar” kapsamında adli tahkikat yapılmasına sebep olduğu öğrenildi. Akit’in Adalet Bakanlığı’ndan edindiği verilerine göre 5816 sayılı kanun kapsamında sadece 2022 yılında, 147’si çocuk olmak üzere 7 bin 408 kişiye dava açıldığı belirlendi. 2021 yılında 176’sı çocuk 5 bin 739 kişiyi mahkemelik olurken, 2020 yılında 149’u çocuk 6 bin 289 dava, 2019’da 146’sı çocuk 6 bin 2 dava, 2018’de ise 195’i çocuk 4 bin 311 dava dosyasının mahkemelere taşındığı kaydedildi.

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