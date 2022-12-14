5 yıl önce sevgilisini, 6 ay önce de kocasını öldürdü! İfadesinde bakın ne dedi! Sen ne çeşit bir manyaksın be kadın

Aydın'ın Efeler ilçesinde 5 yıl önce sevgilisini, 6 ay önce de tartıştığı kocası Doğukan Bağ’ı kalbinden bıçaklayarak öldüren kadının cezası belli oldu. Doğukan Bağ’ın yakınları gelinlerine verilen cezayı az bularak isyan etti.

Geçtiğimiz 6 Mayıs günü tartıştığı kocası Doğukan Bağı, 5 bıçak darbesi ile acımasızca öldüren Emel Bağ’ın, Aydın 1. Ağır Ceza Mahkemesi’nde karar duruşması yapıldı. Mahkemede son kez savunmasını yapan Emel Bağ, önceki ifadelerinin geçerli olduğunu belirtti.

Bıçakla aşağı inerken...

Söz alarak konuşan Emel Bağ, mor saplı bıçağı apartmandaki delikten aşağıya attığını ifade ederek şunları anlattı:

“Ben, ayakkabımı elime alıp aşağı inerken bıçak elimdeydi. Doğukan’ı o şekilde görünce ve insanlar elimde bıçağı görüp telaşlanmasın diye orada gördüğüm delikten aşağı attım. Aşağı inerek bıçağı saklamadım. Zaten o sırada Doğukan yaşıyordu. Yardım istediğimde de yaşıyordu. Onunla konuşmaya çalışıyordum. Pişmanım böyle olmasını istemezdim.”

Baba : Mor saplı bıçakla öldürdü

Cinayetin kasten ve planlı olduğunu iddia eden baba Veysel Bağ ise şunları anlattı:

“Sanık eylemi, başından itibaren profesyonelce kurgulanmış olarak gerçekleştirmiştir. Mahkumken devletin şefkatli eliyle salınmış haldeyken eylemi gerçekleşmiştir. Tanıklar sesler geldiğini söyleseler de bu seslerden kimin kime ne yaptığı açıklığa kavuşmamıştır. Erkeğin kadını hırpaladığına dair önyargı vardır. Sanığın ‘Doğukan beni bırakma aşkım’ şeklinde sözleri söylediği belirtildi ve havluyla pansuman yapıldığı söylense de, mor saplı bıçak hakkında kimse bir şey söylememiştir.

Damarını kesip bıçaklamaya devam etmiş

Sanık Doğukan’ın atar damarını kestikten sonra diğer darbeleri yerdeyken vurmuştur. Bu darbeyi alan kişi en geç 5 saniye içinde yere düşer ve sanık bu darbeleri yerdeyken vurmuştur. Daha sonra onun ölümünü bekleyerek 3 kat aşağıya inerek bıçağı saklamış ve daha sonra çığlık atmıştır.”

Mahkeme başkanı tarafları dinlenmesinin ardından, kasten öldürme iddiasıyla ağırlaştırılmış hapis cezası istemiyle yargılanan Emel Bağ’ı 24 yıl hapis cezasına çarptırdı.

Emel Bağ’ın 5 yıl önce de sevgilisi olduğu iddia edilen Tolga Arslan’ı (27) işyerinde bıçaklayıp öldürdüğü ortaya çıkarken, Emel Bağ’ın 3 yıl cezaevinde kaldıktan sonra 2 yıl önce tahliye olduğu ve Doğukan Bağ ile evlendiği öğrenildi.